To uker etter at han ble dømt for drap på George Floyd, er tidligere politibetjent Derek Chou blitt bedt om å stå for retten.

I en rekke trekk innlevert til tingrettsdommer Peter Cahill, argumenterte Suu Kyis advokat, Eric Nelson, for at hennes klient hadde mistet en rettferdig rettssak og at søksmålet og voldgiftsrettens feil i rettssaken og dommen var ulovlige. .

Nelson sa at dommeren hadde misbrukt rettens vilje og brutt Suu Kyis rett til rettferdig prosess og rettferdig rettssak da hun nektet å flytte rettssaken til et annet distrikt på grunn av publisitet.

Han sa også at dommeren hadde misbrukt sitt skjønn da han nektet den nye saken en forespørsel før rettssaken, basert på en annonse som angivelig truet rettsaken.

Avgjørelsen om ikke å forfølge voldgift ble kritisert, og det samme var avgjørelsen om ikke å la en person som var sammen med Floyd da han ble arrestert, vitne.

Nelson sa at juryens dom skulle bli “tiltalt” fordi dommerne “oppførte seg, truet eller skremt, følte rasetrykk under forhandlingene og / eller ikke fulgte instruksjonene under diskusjonene.”

Det var ingen rapporter om en jurymarsj som marsjerte til ære for Martin Luther King Jr. i Washington, D.C., i august, hvor han hadde på seg en Black Lives Matter T-skjorte.

Dommeren – Brandon Mitchell – insisterte på at marsjen ikke var en protest mot Mr Floyds død.

Tidligere politimann i Minneapolis Av Suv Han kom til retten i april på anklager om andregrads drap, tredje grads drap og andregrads drap.

Det tok dommerne 10 og en halv time å dømme alle 45-åringene.

Mr. Floyd, En 46 år gammel svart mann, døde i varetekt i en amerikansk by i mai 2020 mens han var under kontroll av en hvitkledd Suu Kyi.

Videoen, filmet av publikum, viste Suu Kyis kne presset mot Mr. Floyds nakke og rygg i nesten ni minutter.

Opptakene sjokkerte verden og utløste globale protester over rasisme og politiets brutalitet.

Men det ble ønsket velkommen av mange, inkludert den sjeldne dommen mot en politibetjent USAs president Joe Biden.

Det ble sett på som en milepæl i Amerikas vanskelige etniske historie, og et råd om hvordan amerikansk rettshåndhevelse skal behandle svarte amerikanere.