To unge Binchois skal åpne en burgerbar i Binche: «Vi ønsker å tilby et kvalitetskonsept som ikke eksisterer her ennå»

Om noen uker kommer det nye restaurantkonseptet til Alex og Theo, to unge Pinchois som ønsker å tilby noe nytt i byen Kille, i Pinche: en burgerbar. «Pinchois må ofte reise 20/25 km til Mons eller Charleroi for å spise en kvalitetsburger.”, fortalte Theo Zanata, som i en alder av 25 allerede driver restauranten Fortunati i Hein-Saint-Pierre. «Vi tok utgangspunkt i dette faktum at vi var triste og vi hadde ideen om å lage vår egen burgerbar «hjemme». Her samler vårt konsept burgere og tapas av beste kvalitet. Muligheten til å drikke en øl eller en cocktail fra springen på vår store terrasse som ligger på baksiden av bygningen er i en flott atmosfære.«

På firkantmenyen, kyllingvinger, anbud, kjøttboller men fremfor alt 16 forskjellige burgere og tre «signatur» burgere. «Vi har en Wagyu biffburger, et japansk kjøtt kjent for gourmeter, og en annen biffburger skåret i tynne skiver, fordi den ene burgeren ikke trenger å lages med kjøttdeig, den andre må lages med modent kjøtt. En vegetarisk soppburger vil også stå på menyen. Alle sauser er hjemmelagde og vi kjøper brød fra et bakeri i regionen.« Ikke en matbit Selv om burgere er bærebjelken i menyen, er det en restaurant, ikke en matbit. «I dag er burgeren ikke lenger forbeholdt snacks. Noen ganger finnes det til og med i stjernerestauranter. Nøkkelen er å bruke kvalitetsprodukter. Denne typen produkter appellerer ikke bare til ungdom. På min restaurant, når jeg setter hamburgere på menyen, vil de ha mer. Likevel er klientellet mitt der eldre og består av gjengangere enn det vi sikter til på torget. Så det er et konsept som appellerer til folk.» Torget vil bære navnet til et spesielt sted i Pinche som ligger de to unge gründerne nært. «Da vi var unge møttes vi ofte på det såkalte «Square», et nå privatisert rom, som ligger et sted i sentrum i nærheten av rue des Brasseries.« Hvis alt går bra, vil den nye restauranten, som ligger på Avenue Charles Delege i etablissementet som tidligere var okkupert av «l'Oliveraie», åpne om sommeren 1. august.