To unge fjes vil forlate Inter France

Livres Hepto-nettstedet kunngjorde tidligere denne uken at Jerome Garcin ville forlate i desember. Maske og fjær », for å gjenopplive den trettifire år senere.

Laure Adler og Jerome Garcin, de ikoniske figurene i France Inter, vil forlate offentlig radio innen slutten av året, fikk vi vite fra stasjonen, som bekreftet informasjonen til pressen søndag 30. april. De kommer til å bøye seg Å engasjere seg i andre aktiviteter, hver for seg «, sa en talsmann for France Inter til AFP.

Showet ble opprettet i 1955 og samler rundt 600 000 seere hver søndag. Vil alltid være «, kunngjorde direktøren for radioen, Adele van Rieth, til Parisian at hun ser etter en person til å ta over etter Jerome Garcin. I en alder av 66 vil han også forlate kulturavdelingen til L’Obs, som han leder .