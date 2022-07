To uvanlige dyr skremmer alle turistene der (VIDEO)

I California var ettermiddagene på stranden begivenhetsrike på San Diego-siden. Faktisk ble strandgjengere ved «La Jolla Cove» overrasket over å se to sjøløver på vei mot folkemengden.

Etter hvert som dyrene gikk videre langs stranden, tømte den seg gradvis mens de stille drev ut på havet. Men en talsmann for SeaWorld fornøyelsespark sa at den ene av de to sjøløvene skjøvet den andre til side: «Egentlig kan du bare se ved å observere sjøløvenes oppførsel mer. , men den ene hopper i vannet og den andre blir med ham. veldig raskt, og viser at de følger hverandre. Så store Det betyr ikke at dyr ikke skader mennesker. »

Hold rimelig avstand

«Folk bør være forsiktige og holde rimelig avstand. Selv om sjøløver nærmer seg strandgjengere, anbefales det alltid at vi som publikum holder trygg avstand for ikke å forstyrre oppførselen deres,» avslutter han.