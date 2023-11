En skuffelse, eller rettere sagt en skuffelse, og så glem det for å se mot en viktigere deadline. Det er den mentale jobben Todi Lukebago må gjøre mellom onsdagens Champions League-oppgjør i Arsenal og søndagens derby mot Betis.

Men da de røde djevlene forlot Emirates Stadium og møtte ham i selskap med Bigs Sports før de returnerte til Sevilla, var han mye klarere. «Treneren tok valgene og jeg innrømmer at jeg ville ha likt en farligere kombinasjon fordi denne kampen er veldig viktig, men vi må respektere avgjørelsene til staben.»Startet Lukebaghio som til alles overraskelse lå på benken i 90 minutter da laget hans virkelig trengte hans kvaliteter på kontringen.

Under ild fra kritikere i Spania rettferdiggjorde Diego Alonso seg selv, «»Ranger de elleve beste», men han gikk også med på å påta seg selvkritikk. Tenkte han allerede på søndagens derby, og gjorde åtte endringer fra sine vanlige elleve? «Jeg vet ikke, men det er klart at søndagens møte er veldig viktig – til og med årets viktigste møte. Derbyet skal vise hvem som er byens beste klubb. Uansett, alle vet viktigheten.Todi Lukebago motiverer seg selv.

baby «Vi må vise hva den beste klubben i byen er.»

Det er bra, den tidligere Hertha Berlin-spissen vet hvordan han skal gjøre det i derbyer: han scoret i halvparten av oppgjøret med Union Berlin (3 mål) mens han var i Tyskland. «Så snart jeg ankom Sevilla, ble jeg fortalt mye om dette derbyet, som er en virkelig begivenhet. Jeg gleder meg til å se hvordan det ser ut. «

Todi Lukebago storkoste seg i Sevilla og leder Arsenal inn i Champions League: «Jeg gir ikke Vincent Kompany falskt håp»

Med to seire fra elleve La Liga-kamper, 11 poeng av 33 og en femtendeplass, vil Sevilla FC håpe at dette møtet endelig vil hjelpe dem å starte sesongen. «Det er klart vi ønsker å komme tilbake på sporet. Og for supporterne er det stolthet som står på spill. Vi må vise hvem vi er og forhåpentligvis vil dette hjelpe i de påfølgende kampene.

Red Devil, faren til en jente 1. november, trenger et friskt løft etter at hans gode start ble dempet av et trenerskifte (red.anm.: Mendibar fikk sparken for en måned siden ). «Folk vet ikke alt som skjer privat. Siden jeg ble far for andre gang, savnet jeg litt trening og derfor spilte jeg mindre. Det er også taktiske grunner som vi bør prøve å forstå. Uansett, alt går bra for meg i denne fødselen. I hodet mitt kan jeg ikke bli bedre.

