Togtogulykke i Pakistan: To ekspresstog kolliderer, dreper minst 38 og sporer flere tog

Minst 38 passasjerer ble drept og dusinvis skadet da to hurtigtog kolliderte i Pakistan tidlig mandag.

Ulykken skjedde da Millat Express sporet av i den sørlige pakistanske provinsen Sindh og kolliderte med Sir Syed Express-toget. Årsakene til den første avsporing og påfølgende kollisjon var ikke umiddelbart kjent.

Ulykken sporet til sammen åtte tog av Millat Express og tre motorer fra Sir Syed Express. Jernbanetjenestemenn sa at det var omtrent 1100 passasjerer på begge togene den gangen.

Redningsarbeidere og landsbyboere jobbet i løpet av morgenen for å trekke de skadde og flere likene ut av mursteinene.

Visekommisjonær Usman Abdullah sa at antallet dødsfall hadde steget jevnt og trutt gjennom dagen, og steg til minst 38 noen timer senere.

Tjenestemenn sa at antallet kan øke ytterligere ettersom det fortsatt er dårlige togrom som fremdeles er utilgjengelige for de reddet.

Omar Dufail, politimester i Kotki-distriktet i Sindh-provinsen, sa at 15 til 20 passasjerer fortsatt var fanget i vraket av Milad Express-toget, og at myndighetene prøvde å ordne tunge maskiner for å redde disse menneskene. Som gråter etter hjelp.

Flere lokale nyhetskanaler rapporterte at tunge maskiner ikke hadde nådd åstedet fire timer etter havariet.

Scener av krasj på sosiale medier og lokale medier viste ambulanser som tok de skadde til sykehus, hvorav noen var viktige.

Herr Dufail sa at det var opprettet en medisinsk hjelpeleir på krasjstedet for å gi akutt medisinsk hjelp til de skadde passasjerene.

Malik Aslam, en lokal landsbyboer, fortalte Pakistans Geo News TV at rundt 100 mennesker hadde blitt såret, og at likene på minst 30 passasjerer var blitt talt under rednings- og redningsaksjoner.

Mohammad Amin, en av passasjerene på Millat Express med lettere skader, fortalte Associated Press fra et sykehus at før toget gikk fra den sørlige havnebyen Karachi, så han og hans bror, som var på toget, en av de trenere, en mekaniker.

Dette fikk dem til å tro at noe var galt med det, men de ble forsikret om at alt var bra. Amin sa at det var den fungerende togbilen som senere sporet av.

Ijaz Ahmed, sjåføren til Sir Syed Express, fortalte Geo News TV at da han så det avspore toget, prøvde han sitt beste for å unngå ulykken ved å bremse, men klarte ikke å gjøre det i tide. Ahmed forklarte ikke hvordan han slapp unna krasj.

Pakistans statsminister Imran Khan uttrykte sjokk og ba landets jernbaneminister besøke stedet.

”Tretti passasjerer ble drept i en tragisk togulykke i Kotki i morges. Jernbaneministeren er blitt bedt om å nå ut til stedet, sikre medisinsk hjelp til de skadde og gi støtte til familiene til den avdøde. Railways bestiller en omfattende undersøkelse av sikkerhetsmangler, ”tvitret Khan.

Jernbaneminister Assam Swati, som senere besøkte ulykkesstedet, sa at ingeniører og eksperter ville prøve å finne årsaken til kollisjonen, og alle aspekter, inkludert muligheten for sabotasje, ville bli utforsket.

Habibur Rahman Gilani, leder av Pakistan Railways, sa at jernbanespordelen der ulykken skjedde var gammel og måtte byttes ut, men nektet å utdype det ytterligere, rapporterte Geo News TV.

Nass Baloch, et medlem av nasjonalforsamlingen, uttrykte sin tristhet og twitret: ”Pakistans koloniale jernbanesystem trenger en fullstendig overhaling. #TrainAccident ”

Med henvisning til en offisiell uttalelse fra den pakistanske hæren, sa han at medierapporter vil hjelpe i nødhjelps- og redningsaksjonen. Det sa at en hærlege og ambulansepersonell med ambulanser hadde nådd åstedet, og andre ressurser hadde blitt flyttet for å utføre nødvendige nødhjelps- og redningsaksjoner.

Rapporten sa at et team av spesielle militære ingeniører ville bli transportert til krasjstedet for å fremskynde nødhjelp og redningsinnsats. Hæren setter inn to helikoptre for å fremskynde tap og nødhjelp.

