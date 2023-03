Tokus skade og fravær av spillere fra Genk: Verkaderen reagerer på de første spenningene mellom røde djevler

Veldig stille svarte Vercauteren rolig, men bestemt på de siste dagenes meldinger.

«Vi forstår at ikke alle ser situasjonen med samme linse som oss», svarte han om Genk-spillerne. «Vi følger disse spillerne og vi har tatt avgjørelser. I begrenset utvalg må du velge», Han lovet å være 200 % bak trener Tedescos valg.

«Du kan alltid kritisere et valg, og jeg kan forstå Genk. Men det er måter å kritisere på. Vi lar stormen passere og diskuterer deretter med Genk. […] Å velge er å gi avkall. Vi ønsket å jobbe med et mer kontrollert utvalg. Vi kunne ha tatt fem spillere til for å glede noen klubber, men vi gledet oss ikke her.

«Når det gjelder Toku, er planen å gjennomføre alle nødvendige tester ved ankomst og deretter vurdere situasjonen hans slik at han også trener basert på det han gjorde på Rennes. Jeg forstår klubbene, jeg har vært i deres sted. i fortiden. Men hvis vi spør hva klubbene skal gjøre, vil vi det bli store problemer.»Han sa i en tale som motsier noen av situasjonene vi har sett tidligere.