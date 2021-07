TOKYO 2020 – Norsk par faller i vannet under sjokkerende scener under lette tvillingskull

Norges lette tvillingskull -duo av Norges Christopher Bron og R. Weirholt Strandley kollapset i fantastiske scener i Tokyo 2020.

Forholdene på Marine Forest Waterway ble forverret raskt onsdag.

Gruppe GB mannlige kukfrie pundere hadde en rattdrøm i vannet, mens andre raser mistet kontrollen over tvillingene.

Men ingen hendelse var mer sjokkerende enn at Norges Brunei og Strandley havnet i vannet.

Norge konkurrerte i semifinalen og ble andre på vei til finalen, da de plutselig ble hevet av forhold.

Eurosports kommentarteam var sjokkert.

Heldigvis ble de norske seilerne reddet og trygt tauet bort etter løpet, men det var et hjertebankende resultat for deres olympiske håp.

Selv om forholdene var uforutsigbare, var det en blandet dag for Team GB i vannet.

GB -laget vant sølv i mennens fire ganger Skulls -finale – et løp dominert av to lag som ble offer for over katastrofer.

De andre herrelagene hadde et hjerteslag, med mennens coxless -firere som presset seg ut av en sølvmedalje og en medalje med en rattdrøm i de siste lengdene.

Graeme Thomas og John Collins mistet medaljen i double etter å ha havnet på fjerdeplass.

