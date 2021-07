Tokyo-OL: 100 m menn etter Hussein Bolt

For første gang siden 2004 er ikke Hussein Bolt den eneste olympiske gullmedaljen på 100 meter for menn.

Sprintkongen av Jamaica nyter nå en pause, og det er tittelmåler i Tokyo i sommer.

SportsMail vurderer noen av kandidatene som kan vinne 100-meterfinalen 1. august.

Hussein Bolt er nå pensjonist, så det blir en ny 100 meter olympisk gullmedalje i Tokyo

Folk som Andre de Gross (til venstre) er innstilt på å ta Bolt-kronen ved OL 1. august

Andre de Gross, Canada

Favoritt, Andre de Cross fra Canada vant OL-bronsen i Rio, for fem år siden bak Bolt og andreplass Justin Gatlin.

Det året vant han bronse på 4x100m stafett og sølv på 200m, og ble den første kanadiske atleten som vant medaljer i alle tre sprintarrangementene.

Han sier Bolt har et nært forhold til mannen han vil vinne, og den berømte jamaicaneren befinner seg i de Cross.

Når han snakket om kanadieren etter 100 meter dash i Rio, sa Bolt: ‘Han kommer til å bli god, han kommer til å løpe som meg, han er veldig treg i blokkene, men han kommer til å gå.’

Med Bolt ute er Caitlin, som vant sølvmedaljen 2016, nå 39 år, og det er på tide å dra til De Cross.

De Cross (til venstre) er en av Canadas 100 meter gullmedaljer i Tokyo i sommer

Akani Simbine, Sør-Afrika

I 100-metersfinalen i Rio endte Simbain på femte plass og holdt 100-meterrekorden i hjemlandet på 9,89 sekunder, selv om den tredje var tre hundre.

Han løp 100 meter på 10 sekunder i år, og hadde 9,97 sekunder i mars. 27-åringen er positiv til sjansene sine i Japan og har ikke lagt skjul på at målet hans er å vinne gull.

Symbian gjennomførte en elektrifiseringslansering i 2020, og Govt-19-epidemien så ut til å være den verste tiden.

“Jeg brant og følte at det var året mitt,” sa Simbain CGDN Africa. ‘Jeg lærte mye av Rio. Hvis jeg går til OL og vinner 100 meter, har ingen sør-afrikaner noen gang gjort det, ingen afrikaner har gjort det noen gang.

“Når jeg står i kø, representerer jeg ikke bare Sør-Afrika, jeg representerer hele kontinentet. Det er en stor avtale.”

Sør-Afrikas Akani Simbine ble nummer fem i Rio for fem år siden

Journal Hughes, Storbritannia

Hvis han bestemmer seg for å fokusere på 100 meter, vil britiske håp være godt på skuldrene til Journal Hughes. 25-åringen sa at han bare kan fokusere på 200 meter, med en beslutning som skal tas ved det britiske mesterskapet i slutten av juni.

‘Trening går veldig bra, det er ingen lock-in eller barriere for trening. Jeg er veldig fornøyd med hvor jeg er og hvordan det går, sier Hughes til Eurosport.

‘Jeg blir sterkere, gjør det som må vaskes, jeg løper mye raskere nå – med tre måneder igjen tror jeg det blir mye bedre når det gjelder teknisk utførelse. Med Tokyo skal jeg være i toppform. ‘

Med tanke på at Hughes er 100 meter europeisk mester, ville det være synd hvis han lot løpet være alene i Tokyo. Han ble trent av Glenn Mills, som jobbet med Bolt under seirene. Hvis noen vet om å håndtere krav i begge løp.

Yoshihide Kiru, Japan

Vertsnasjonens største håp, den 25 år gamle Kiru, ble den første japanske sprinteren som løp 100 meter på 10 sekunder i 2017, noe som indikerer hans fremragende evne.

I løpet av de siste to årene har han fremstått som en av Asias karakteristiske krefter på 100 meter sprint, og har vunnet gull ved Asiatiske mesterskap i 2019 i Doha.

Epidemien har lettet som et stort år for Crew i hjemmets OL, og selv når lekene kommer i juli, som forventet, kan det være tilgivelse hvis det er et ‘hva om’ perspektiv. Han konkurrerer uten et fullt publikum bak seg.

Yoshihide Kiryu (nest høyre) er husfavoritten som gir stor sorg i Tokyo

Nova Liles, USA

I likhet med den britiske håpefulle Hughes, vil Liles være i stand til å utligne 100m og 200m i Tokyo når han avslutter USAs ventetid på 100m raskt gull.

De har aldri gått til fire OL uten ett, og årets begivenhet i Tokyo er Caitlins fjerde gullvinnende spill i Athen.

I likhet med Bolt er Liles en treg start som kan nå de siste 50 meter av et løp.

Utenfor banen var han en stor anime-fan og farget håret sølv under Doha verdensmesterskap. Anime er enormt i Japan, så Liles kan bli et adoptert hjemmealternativ mens de er i Tokyo.

Nova Liles er den som vil avslutte Amerikas ventetid på å vinne gull på 100 meter i OL

Tryvon Bromel, USA

Promel har alltid blitt kreditert for å vinne 100 meter gullmedalje, men hvis han fullfører den bragden i Tokyo, vil den lukke den utrolige historien.

Bromel, som ble sett i kommanderende form med en seier på 9,80 sekund og 100 meter i USA 20. juni, har vært tøff i fem år siden forrige OL. Han skadet hælen 4×100 meter i Rio og trengte deretter to operasjoner for å reparere skaden.

Han gikk nesten to år uten å konkurrere, og da han kom tilbake i 2019, skadet han låret på 70-meteren. Hans trener Mike Ford innrømmet overfor NBC at han fryktet at Bromel ville forlate løpet helt.

Etter å ha slitt i årevis med treningsproblemer, ser Trivon Promel ut til å være i utmerket kontakt

Så når Bromel beskrev sin seier på 9,80 sekunder på søndag som ‘fantastisk belastning’, stoler du virkelig på ham.

‘Alle som kjenner meg vet at jeg er en åndelig racer. Jeg løper for Gud. Jeg løper for Kristus. Når ting som dette skjer, sier han i Skriften: ‘Du vil ikke bli overrasket,’ så da jeg vant, var jeg lykkelig.

Det kan fortsatt være et større kapittel for ham.