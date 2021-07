Tokyo-OL 2021, Australia Matildas vs Sweden fotball, nyheter, score, resultater, Sam Kerr, USWNT, straffe, mål,

Det var mål og drama i like stor grad da Matildas ble utkonkurrert 4-2 av regjerende sølvmedaljer Sverige i en berg-og-dalbane-sammenstøt på Tokyos Saitama Stadium.

Matildas-kaptein Sam Kerr scoret to ganger med hodet etter at Australia innrømmet tidlig, men ble nektet for det som så ut til å være et åpenbart straffeskrik før pause.

Da Australia fikk en straffe senere i kampen, og deretter ned 3-2 etter en svensk bølge, ble Kerrs forsøk stoppet.

Og Sverige, bare noen dager etter å ha stusset verdens nr. 1 og to ganger verdensmesterskapet, USA, gjorde den tapte muligheten verdt det med et fjerde mål å forsegle kampen.

Resultatet gjør at Matildas trenger et positivt resultat mot USA i sin siste gruppekamp, ​​og trengende å stabilisere et ustabilt forsvar.

Et dyktig og fysisk svensk lag dominerte store deler av første omgang og brøt dødvannet etter å ha stjålet ballen dypt inn i Australia-halvdelen og motangrep med hensynsløs presisjon.

Så utjevnet Matildas-kaptein Sam Kerr hovedboken med en heading fra en kule i det 36. minutt mot løpet av spillet.

Fem minutter senere ble Kerr brakt ned i området under klar kontakt fra Hanna Glas da han passerte målet. Men dommeren avviste protestene sine for en straffe, og VAR (Video Assistant Referee) grep ikke inn i et svært kontroversielt øyeblikk.

Kerr sa etter kampen: “Jeg følte en berøring. Det er fotball. Du tjener noe, du får ikke noe. Vi går videre, det var over i løpet av et sekund. Det er hva det er.”

Men Kerr tok mindre enn tre minutter i andre omgang for å bryte dødvannet.

Caitlin Foord løp inn i boksen og sugde fra en smal vinkel en ball med den svakere venstre foten i hodet på Kerr, som ikke gjorde noen feil fra nært hold for sitt tredje mål i turneringen, alt på hodet.

Fire minutter senere bundet Sverige seg gjennom Lina Hurtig, som var klar for en enkel avslutning inne i feltet da Australias forsvar ble slått ned igjen. Sverige fikk igjen ledelsen i det 63. minutt takket være et kraftig skudd fra Rolfo, også målscorer for Sveriges første mål.

Men et gyngende møte tok en ny vending da Caitlin Foord ble tildelt et straffespark av VAR, alene eller Sam Kerrs skudd i det 70. minutt for å bli reddet.

Scoringen ble forseglet da Sveriges innbytter Stina Blackstenius, etter et fantastisk innlegg fra Kosovare Asllani, lanserte en header som slo den australske keeperen Teagan Micah, hennes tredje mål på to kamper.

Australia-trener Tony Gustavsson, som vender mot hjemlandet Sverige, var optimistisk til tross for resultatet.

“Jeg er veldig stolt av prestasjonen til spillerne i kveld. Jeg sa at hvis vi kommer til å tape, vil vi miste vår vei, ”sa Gustavsson.

“Jeg prøver ikke å sitte her og være mer positiv enn jeg burde være fordi jeg er skuffet over at vi ikke tok et poeng, men jeg er stolt av prestasjonen vår.”

SOM BEGYNNET

Matildas gjorde bare en endring i sitt startlag siden 2-1-seieren over New Zealand som startet turneringen, med Teagan Micah som erstattet Lydia Williams i mål. Men det var lite han kunne gjøre for å nekte for noen av de fire målene, ettersom forsvaret til Matildas gjentatte ganger ble strukket og savnet av et dyktig svensk angrep.

Lagene startet ganske jevnt, før den australske spissen Kyah Simon falt i feltet under press fra Hanna Glas etter et kvarter. Men skrikene hans om straff ble avvist.

Sveriges forsvarsintensitet begynte å vise seg mer og mer, og i det 20. minutt tok Kosovare Asllani besittelse i Australias defensive tredje.

Steph Catley ble tatt ut av posisjon da Asllani spilte Sofia Jakobsson i verdensrommet på høyre side av sekstenmeteren. Jakobsson traff en umarkert Fridolina Rolfö-pasning med sitt kuttede pasning, og Rolfö gjorde ingen feil ved å begrave ballen i nederste hjørne.

Rolfo ga nesten en assistanse 14 minutter senere da han eksploderte nedover venstrekanten og krysset tidlig, men pasningen hans var bare tommer for langt foran et utfall på Lina Hurtig.

Mot spillets fremgang to minutter senere, svingte Kyah Simon seg til venstre side av banen og lanserte et dypt kryss til bakre stolpe. Sam Kerr, som ofte er tilfelle, befant seg i perfekt posisjon og headet ballen forbi keeperen.

Kerr var overbevist om at hun hadde vunnet en straffe fem minutter senere da hun hoppet på mål og falt i bakken etter å ha kuttet ankelen. Men i et imponerende øyeblikk av kontrovers nektet dommeren straffe, og VAR opphevet ikke den første avgjørelsen.

Men det tok Kerr mindre enn tre minutter i andre omgang å bryte dødvannet, nok en gang med hodet.

Caitlin Foord løp inn i området bak de svenske linjene og sugde fra en smal vinkel en ball med sin svakere venstre fot mot Kerr, som ikke gjorde noen feil på sitt tredje mål i turneringen.

Men sporet varte ikke lenge. Sofia Jakobssons høyeste tempo og angrepsinstinkter var på full skjerm da hun siktet bak linjene i det 52. minutt, før hun kvadret ballen for Lina Hurtig for å score et enkelt skudd og utjevne poengene igjen.

Den svenske kapteinen Seger lanserte et langtrekkende forsøk fem minutter senere som så Micah vinne på mål, men heldigvis krasjet han bare i tverrliggeren.

Rolfo scoret sitt andre i kampen for å gjenvinne ledelsen for Sverige. Han mottok ballen i rommet nær kanten av boksen, snurret rundt og løsnet en strålende blits som fingrene på Micah ikke kunne unngå å kollidere med nettets bakside.

Aivi Luik ble erstattet av Alanna Kennedy umiddelbart etter i en defensiv rystelse.

Og Tameka Yallop, etter å ha slitt med å bli involvert i forhold til en god prestasjon i åpningsspillet, der hun scoret det første målet, ble også slått ut av unge Kyra Cooney-Cross.

Endringene betalte seg snart. Australia vant et hjørnespark som kom tilbake for Foord, hvis fot var av da han sirklet en forsvarer. Dommeren bestemte ikke straffe, men videoassistentdommeren overbeviste henne om å ombestemme seg.

Kerr tok straffen i det 70. minutt, men hans skuffende forsøk midt i mål ble stoppet av Hedvig Lindahl.

4-2-poengsummen ble forseglet da Sveriges innbytter Stina Blackstenius, etter et fantastisk innlegg fra Kosovare Asllani, lanserte en header som slo den australske keeperen Teagan Micah, hennes tredje mål på to kamper.

Kerr gikk på mål for nok et en-mot-ett-forsøk med en fem-minutters pause etter en Mary Fowler-pasning, men sendte skuddet rett til Lindahl.

