Tokyo-OL 2021 Live: Siste nyheter som Andy Murray og Naomi Discover Osaka Tennis Draw

Se live mens den olympiske presidenten i Tokyo holder en pressekonferanse

Tokyo-OL-agendaen fortsetter med softball, mens Tysklands besøk til Brasil i Yokohama også skaper overskrifter for den spennende dagen for herrefotball. Imidlertid fortsetter formasjonen å bli tildekket av nyheten om en voksende regjeringssak mellom idrettsutøvere og tjenestemenn på lekene før fredagens åpningsseremoni.

Tokyos koronavirusinfeksjoner steg til en seks måneders høy på onsdag, med Host City som registrerte 1832 nye tilfeller to dager før spillets offisielle åpning. Mange idrettsutøvere sa at de isolerte de positive tilfellene og satte en stopper for deres konkurransehåp, mens det etterlengtede teamet GB Skeet Shooter Amber Hill testet positivt like før flyet og ble tvunget til å bo på det 23 år gamle hjemmet “i en katastrofe “.

Storbritannia vant fotballkamp for kvinner 2-0 mot Chile i Sapporo. Angriper Ellen White hadde en dobbel seier og hovedtrener Heck Rice hadde mange positive ting da laget åpnet spillet med GB tre. Det første store sjokket av spillene kom da verdensmestere USA 3-0 i Tokyo ble kastet av Sverige i Tokyo da deres 44 kamper gikk ubeseiret.

