Storbritannias basketlag for menn i rullestol for menn ankommer Tokyo som verdens- og europamestere

Plassering: Tokyo, Japan Datoer: 24. august-5. september Tid i Tokyo: BST +8 Dekning: Følg nettstedet Radio 5 Live og BBC Sport

På den siste dagen av Tokyo Paralympics vant Storbritannia ytterligere to bronser og brakte gardinet ned på en annen vellykket sport.

Basketballaget for herre i rullestol beseiret Spania 68–58 og endte på tredjeplass for andre gang, med Kristen Combs som vant bronse i kategorien SH6 badminton-singler for menn.

Tidligere David Weir Han endte på femteplass i D54 -maraton for menn Marcel Hugh fra Sveits vant sitt fjerde gull på lekene.

Dette betyr at med 41 gull-, 38 sølv- og 45 bronsemedaljer er GB nummer to bare etter Kina i medaljetall.

De vant medaljer i 18 av de 19 kampene de konkurrerte i, og tapte bare skytingen.

Paralympics GB Chef de Mission Penny Prisco sa til BBC Radio 5 at teamet “skrev om historiebøkene” og berømmet deres “fantastiske innsats”.

GB er avhengig av ‘hjertet’ for å fullføre toppen

Rullestolbasketballspiller-trener Gauss Chaudhry sa at seieren mot Spania var “fleksibel og modig”.

Etter hovedtreneren tok Chaudhry over som trener Det er bekreftet at Haj Bania har infeksjon fra Govt-19 Før avreise til Japan.

Etter den bitre skuffelsen over å tape mot Japan i semifinalen fredag, måtte GB løfte spillet en gang til. Etter å ha ligget 30-28 til pause, gikk de videre til tredje kvartal for å fullføre 50-40, og de tok det siste kvarteret for den fjerde bronsen fra de fem siste kampene.

Chaudhry scoret 19 poeng og hyllet rollen 36-åringen spilte gjennom Terry Piwater-spillet.

“Vi kan ikke si nok om Cass, måten han ledet denne gruppen og førte oss sammen på – bindingen mellom oss i denne gruppen er så spesiell,” sa Bywater.

“Jeg har vunnet fem paralympiske bronsemedaljer, men det er rimelig å si at det er litt mer på grunn av ofringene vi gjorde og de tøffe tider vi gikk gjennom.”

Chowdhury bagatelliserte sine egne prestasjoner

“Vi hadde mange knock-packs hele sommeren. Denne kampen kom til hjertet nå,” sa han.

“Alle andre har denne bronsemedaljen. Vi vet hvor vi var, men nå som vi har vunnet føles det absolutt mer som bronse. Men dette laget fortjener gull.”

God siste dag til Coombs

Kristen Combs tar nå sikte på å konkurrere i Paris i 2024

Combs, som spilte litt utenfor spillet sitt og dukket opp i Game of Thrones -episoden, endte på femteplass i verden på Paralympics.

Seieren på lagstadiet over lagmedlem Jack Shepherd hjalp Krishna, India, med å komme inn på de fire siste stedene der han tapte.

Til tross for at han tapte sin første kamp mot Brasils Vitor Tavares, vant 30-åringen 12-21 21-10 21-16 og fulgte Dan Bethels sølvmedalje i SL3-arrangementet.

“Det er fantastisk å være her, men det er strålende å komme med en medalje,” sa han til Channel 4.

“Jeg var sjokkert og deprimert. Jeg kunne ikke tro det, men jeg jobbet veldig hardt.

“Å ha en sport i Paralympics vil gjøre mye for det rundt om i verden.”

Snikskyttere er ikke et mål i Tokyo

Storbritannias Matt Schellhorn og Lorraine Lambert mistet plassen i finalen på 50m riflehit SH1, R6-blandet arrangement, den siste hendelsen i skyteshowet.

“I dag tror jeg at jeg ikke kan takle presset. Jeg mistet det,” sa Skelhan, bronsemedaljevinner i London 2012 Games og en 10 meter paralympisk mester i 2008.

– Dette er en veldig vanskelig uke

“Selvtilliten min er lav, jeg gikk ut og prøvde så godt jeg kunne, men jeg tror det gir meg enda mer press. Jeg ga alt, det er ikke nok.

“Jeg tror 90% av det er forferdelig – hvis utstyret er på rett sted, vil resten være mentalt – selv om du vet at du er i stand til å konkurrere med andre, har vi ikke hatt det på to år uten konkurranseutsetting. “