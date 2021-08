Tokyo slår OL -rekorder – delvis takket være teknologien

OL er designet Teknologi spiller alltid en rolle i å avsløre grensene for menneskelig atletisk prestasjon, men i å overvinne begrensningene til idrettsutøvere.

Hvorfor er det viktig: Med Foreslår noen data Selv om ren menneskelig atletisk evne kan være platået for mange olympiske hendelser, vil teknologien bli enda viktigere for at de beste skal være de beste.

hva skjer: Rekorder må brytes, og ved OL i Tokyo faller de inn i mengden – spesielt på banen og sykling.

På 400 m hekk for menn brøt USAs amerikanske Benjamin Benjamin verdensrekorden – og Norges Carsten Warhome endte på andreplass.

I herrelaget sykkelkonkurranse satte Danmark en olympisk rekord i kvalifiseringsrunden.

Mellom linjene: Verdensrekorder i Tokyo Hyppige høsthendelser Nytt utstyr eller bedre overflater spiller en stor rolle.

Hold styr på stjerner som Warhome Har tjent på Fra bruk av “Super Spikes” designet for sprintarrangementer, er Sponge Track i Tokyo “den mest teknologisk avanserte friidrettsbanen i verden”. I følge Til selskapet som designet det.

Selv på et grunnleggende arrangement som bueskyting satte de sørkoreanske olympierne mange verdensrekorder takket være de flotte pilene og pilene som ble laget med Hyundai -støtte.

Omvendt: Verdensrekorder i kast- og hoppfeltarrangementer – teknologien spiller en mindre rolle – var vanskeligere å slå, og varte i gjennomsnitt mer enn 23 år.