Tokyos Monto Track Surface, friidrettssko på Debatesenter

La OL i Tokyo ta farvel med den siste debatten.

Vi har allerede håndhilste nok på om vi skal holde den kontroversielle Olympiaden på grunn av epidemien, men nå er vi forpliktet til å gå gjennom Track & Fields siste Wiz-Bang-teknologi.

Diskusjonen var sentrert om Tokyos sofistikerte bane og skoene idrettsutøvere hadde på seg for å konkurrere.

Så vidt D & F-følgere vet, har mange rekorder falt i Japan, inkludert Sidney McLaughlins 400 m hekk i verdensklasse i New Jersey.

Spørsmålet er: hvis Tokyos nye monto -overflate tilbyr en “trampoline” -effekt og gir en stor fordel for syklistene, bør de tidene da være de virkelige tallene i rekordbøkene?

Selvfølgelig er alle spor rundt om i verden forskjellige. Noen er fjærende, andre ikke. Følelsen virker, hvis avstandene er konstante, hvem bryr seg om det er små luftbobler på Monto -overflaten som forbedrer ytelsen?

La oss si det slik: Hvis det var kunstige spor på begynnelsen av 1950-tallet, ville det ha tatt Roger Bunnister til 1954 å bli den første løperen som krysset den fire minutter lange milen?

Den samme logikken gjelder de nye $ 300 sporspikene, som er utstyrt med en karbonplate for å gi en forbedring av ytelsen på 2%.

To prosent ser ikke ut til å være mye, men hvor mange løp har vi bestemt oss for å bestemme et hundredels sekund?

Pro -idrettsutøvere, det vil si OL -deltakere, mener at idrettsutøvere som løper for selskaper som Nike (sannsynligvis forløperen innen skoteknologi) har en urimelig fordel. De som ikke jobber hos Nike venter på å ta kontakt med selskapene sine. I mellomtiden er det opp til hvert enkelt menneske.

Ifølge en artikkel i magasinet Runners World sa Andrea Vallari, Montos internasjonale relasjonssjef for banedesign, at det er gummipartikler i Tokyos bane som skaper små lommer med luft, noe som gir 1% til 2% forbedringer i løperes prestasjoner.

Vallerie sa til London Daily Mail: “Det du ser er evolusjon. Hver gang det er et OL prøver vi å forbedre produktformelen, og Tokyo er ikke annerledes.

Han forklarte vitenskapen bak den nye banen og sa: “Vi prøvde å forbedre (den) ved å legge til ekstra forbindelse. Banen er veldig tynn – 14 mm. Men vi la til disse gummipartiklene. Hvordan best beskrive det: Det nederste laget av spor har denne sekskantede designen, danner små poser med luft.

“De gir ikke bare støtdemping, men gir også litt energi tilbake; samtidig en trampolineeffekt. Vi har forbedret denne kombinasjonen, og derfor har vi forbedret sporytelsen.

I tillegg til McLaughlin, brøt Norges Carsten Warhome sin egen verdensrekord på 400m på 0,76 sekunder og Jamaicas Elaine Thompson-Hera satte ny olympisk rekord på 100 meter, mens den forbløffende herren på 100m Lamont Marcel Jacobs for tiden er verdens raskeste utøver .

McLaughlin liker overflaten på den nye banen, hvorfor ikke? Han slo lett sin egen verdensrekord.

Han sa til New York Times: “Du kan føle sprett. Noen spor absorberer sprett og bevegelse; det gjenskaper det og gir det til deg.

Det gir det siste innen skoskift. Hvis du er villig til å bruke tre store på en Nike Spike -sko, er sjansen stor for at du løper fortere.

Den tilbyr den samme tilbakeslagseffekten av energibesparelse og karbonplaten i skoen, Tokyos vei.

Warhome kritiserte skoene og sa at de “undervurderer” troverdigheten til sporten.

Husker du at baseballspillere korket flaggermusene sine? Samme prinsipp.

Sebastian Coe, en tidligere 800 meter gigant som nå fungerer som sjef for friidretts-VM, sa at han håpet at ting ville bli bedre til slutt og at det ville være et “like nivå” for alle utøvere.

Men i mellomtiden vil det haster med å sette nye verdensrekorder ved høyprofilerte arrangementer (og økende TV-rangeringer) stort sett fortsette.

Racing kalender

lørdag

Iviland 5K, Ivland. Kontakt www.ivyland5k.org