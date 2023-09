Tollvesenet avslører sin nye teknologi mot dieselsvindlere

Veidiesel, drivstoffet som selges på pumpestasjoner og beregnet på dieselkjøretøy, og «rød» diesel, fyringsoljen primært beregnet på oppvarming, er to nesten like petroleumsprodukter. Begge er avledet fra råolje.

Den ene er farget rød for å skille seg ut, fordi den er underlagt lavere avgiftssats enn veidiesel. Fargelegging brukes for å oppdage det under inspeksjon, da det er forbudt å bruke i kjøretøy som kjører på offentlig vei.

For å oppdage brudd tilsettes et rødt fargestoff til fyringsolje, det vil si fyringsolje, og Euro Solvent Yellow 124-merket brukes.

Men over tid oppdaget svindlere denne teknikken. Uærlige organisasjoner har blitt oppdaget Dette merket kan enkelt fjernes fra rød diesel. Dette gjorde at de kunne selge den som en vanlig diesel. På denne måten slipper svindlerne å ilegge ekstra avgifter på diesel beregnet på veikjøretøy sammenlignet med diesel beregnet på oppvarming.

For svindlere er fristelsen stor, fordi fortjenesten utgjør rundt 60 til 70 øre per liter drivstoff på grunn av forskjellen i tollavgifter.