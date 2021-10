Tolv EU -land ber Brussel om å finansiere sanksjoner mot innvandrere

“En fysisk embargo ser ut til å være et utmerket tiltak for grensesikkerhet som tjener EUs overordnede interesser, ikke bare medlemslandene i frontlinjen,” sa innenriksministrene.

I et brev til kommisjonens visepresident Margaritas Shinas og innenrikskommissær Elva Johansson torsdag understreket de at “grenseovervåkning ikke utelukker ulovlig smugling.”

Flere tusen migranter har krysset grensen mellom Hviterussland og EU, Litauen, Latvia og Polen de siste månedene, og EU anklaget Minsk -regimet for å ha arrangert disse veikryssene som gjengjeldelse for europeiske sanksjoner.

Brevet ble hevet under et møte med innenriksministrene i Luxembourg denne fredagen. I august sa EU -kommisjonen at den var “for” å bygge et gjerde mellom Litauen og Hviterussland, noe som indikerte at arbeidet ikke ville bli sosialt finansiert.