Tom Cruise Base innrømmer at å hoppe på en skitten sykkel er hans farligste stunt

I september 2020, når Oppgave: Umulig 7 I utgangspunktet var den eneste Hollywood-filmen som fortsatt hadde et stort budsjett i produksjon fordi alt var stengt, og Cruise var i Norge. Scener dukket opp på sosiale medier som viste ham syklet på en skitt sykkel i en veldig lang kurve på toppen av et fjell. Det ville bare ha redusert ryggraden til en vanlig person, men ikke Domin. Han hoppet av rampen, sykkel og alt.

Teknisk sett hoppet han BASEN. Noen få sekunder senere ble en fallskjerm stoppet og skuespilleren landet trygt ved foten av fjellet. Denne sykkelen var en helt annen historie, krasjet et stykke unna: merkelig, til tross for den lange forbindelsen med BMW, var den en Honda. Scenen ble fanget opp av flere droner og et helikopter – det vises eller ikke kan vises i filmen.

MI7 Vil ikke gi opp før 2022, men Cruise har allerede overdrevet det med et nytt intervju Imperium. Dette markerer første gang han har snakket om dette stuntet, og overraskende nok sier han at det er det farligste han noensinne har gjort. Til å begynne med var han under press fordi han visste at bare filmen hans ble filmet på den tiden, så inntektene til mange hvilte på skuldrene hans. Det var “emosjonelt” og nervøst, men til slutt var han glad for å gjøre det.

Men legg merke til dette: den minste feil eller feilberegning kan ha drept ham.

“Hvis vinden er for sterk, vil den blåse meg ut av kurven.” Cruz forklarer pressen. “Helikopteret var et problem fordi jeg ikke ønsket at hammeren skulle treffe kurven i høy hastighet og slå en stein. Eller jeg vet ikke hva som ville skje med sykkelen hvis jeg tok en annen vei. Jeg hadde omtrent seks sekunder igjen kurven for å trekke skråningen., Den vil ikke ende bra. ”



Heldigvis vet vi at det endte bra. Denne scenen blir sett på lang avstand, som du kan se nedenfor. Ta en titt på dette og forestill deg hvor interessant det vil være på Imax etter redigering i senere produkter.