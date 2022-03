Tom Hanks inviterte seg selv til et bryllup og poserte sammen med den sjokkerte bruden

Folk og kongefamilien

Skuespillerens strålende spontanitet slo til igjen.

Umulig, men sant. Tom Hanks bodde igjen på scenen og i byen for sitt rykte som en vennlig skuespiller i Hollywood. Den 65 år gamle amerikaneren ankom Pittsburgh for å filme En mann som heter OttoEn brud lurte på hva hun ville huske resten av livet.

«Vi fikk alle panikk»

«Hei! Jeg vil ta et bilde med deg, Tom Hanks». Slik fremsto den Oscar-vinnende skuespilleren foran en viss Grace Qualdny. «Jeg er frossen, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre»Det fortalte den unge kvinnen til TV-kanalen K.C.R.A.. «Han fortalte meg i øret at jeg var fantastisk og at han var veldig glad i meg.»Hun forklarte.

«Hei! Jeg heter Tom Hanks. Kan jeg ta et bilde med bruden?» Mens du var på settet med en mann som heter Otto, # TomHonks Til overraskelse for en brud og hennes brudepiker hadde de en god hukommelse. ⁇ – https://t.co/dbK144fK4L pic.twitter.com/zBeatNz2RH – Critical Sense (ritCritical Sense) 23. mars 2022

«Vi fikk panikk alle sammen. Brudepikene kom ut av limousinen og poserte på bilder og hilste på alle.», sa arrangementets fotograf i sjokk. En Fotogranat Fem stjerner vil forbli i minnet deres.