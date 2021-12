Tomb Raider-trilogien er tilgjengelig gratis frem til 6. januar 2022

Alltid ønsket å få tak i den nyeste Tomb Raider-trilogien, men lommeboken tillater det ikke? Gode ​​nyheter, alle tre spillene (så vel som DLC) er for øyeblikket tilgjengelig på Epic Games Store. Frem til 6. januar kan du laste ned titlene som oppdaterte den legendariske sagaen gratis.

Som hvert år siden lanseringen, skjemmer Epic Games Store bort brukerne sine i løpet av ferien. I 2020 hadde butikken allerede gjort en god jobb med å tilby giganter som Metro 2033 Redux eller Alien: isolasjon. I år, Fiendtlighetene begynte 16. desember med Shenmue III., en ganske kontroversiell tittel blant fansen, men som hadde fordelen av å sette en kultserie på scenen igjen. Gavene ble deretter lenket med spill som Neon Abyss.

Når 2021 nærmer seg slutten, ønsket Epic Games å markere anledningen. Firmaet har gjort narr av spillerne i flere dager om hva det helt sikkert er det beste tilbudet av denne operasjonen og rykter begynte å sirkulere. Ved å stole på de postede bildene kunne man gjette referanser til Tomb Raider … Ryktene stemte. Fra i går til 6. januar kl. 17.00, den siste Tomb Raider-trilogien den er tilgjengelig gratis i butikken.

Epic Games Store gir bort Tomb Raider-trilogien gratis

Så for en uke kan du få Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider og Rise of the Tomb Raider i sine fullversjoner, henholdsvis GOTY Edition, Definitive Edition og 20 Year Celebration (få det med all deres DLC) uten å bruke en krone. Vi anbefaler at du ikke bruker for lang tid på å legge dem i handlekurven din, ellers går den tapten kampanje på alle lik € 90.

Lansert i 1996 med et spill som har holdt seg i annalene, opplevde Tomb Raider-serien en undergang på 2000-tallet med opuser som spenner fra brukbare til svært dårlige og forglemmelige (for ikke å nevne en film av tvilsom kvalitet). Det var i 2013 at Square Enix avduket en omstart av serien, lagt i hendene på Crystal Dynamics. Suksessen er umiddelbar og vil bli fulgt av ytterligere to episoder. ser tilbake på Lara Crofts ungdom.

Hvis du aldri har spilt disse titlene, er det nå på tide å oppleve den mest kjente videospillheltinnen fra et nytt perspektiv. Fra og med 6. januar blir det Gudene vil falle som vil være tilgjengelig gratis frem til 13. januar 2022.