Tømmes telefonens batteri for raskt? Kanskje det er på grunn av denne funksjonen.

du føler deg som deg smarttelefonnedlastinger for fort? Hvis dette er ditt tilfelle, kan det komme fra en aktivert funksjon, som imidlertid er ubrukelig. Forklaringer.

Mobiltelefoner er nå en integrert del av livene våre, selv om noen ganger vil vi gjerne ta litt avstand fra dem. I dag er de kraftigere og kraftigere og har mange funksjoner. Likevel har batteriet en tendens til å tømmes veldig raskt, spesielt hvis du bruker det mye. Resultat: Mobiltelefonen din har ikke lenger lading, og du må til og med koble den til flere ganger om dagen. Hvis problemet gjentar seg, bør du kanskje vurdere å bytte ut batteriet.

Heldigvis ville det vært et triks for å forlenge batterilevetiden til smarttelefonen, på lang sikt. Og det har å gjøre med hvordan du bruker enheten din.

Hvordan få telefonens batteri til å vare lenger?

Hvis du for eksempel bruker smarttelefonen mye, har applikasjoner som bruker mye energi og lar lysstyrken være maksimal, vil dette påvirke autonomien til blenderen. Men det er ikke alt! Dette er fordi noen funksjoner som alltid er på også kan tappe telefonens batteri.

Alternativet du bør deaktivere for å forlenge batterilevetiden er ingen ringere enn GPS. Ja, som Health + Mag forklarer, bør du vurdere å deaktivere denne funksjonen når du ikke bruker den. Dette er fordi når stedsbaserte tjenester kjører, kan de drastisk redusere batterilevetiden.

Kunne ikke vært enklere! Hvis du har en iPhone, gå til «Innstillinger», deretter «Personvern og sikkerhet». Trykk på «Plasseringstjenester» og deaktiver bare alternativet ved å bruke bryteren. For Android-enheter, gå til «Innstillinger» og deretter «Plassering» og fjern merket for bryteren for å deaktivere denne funksjonen.

Husk å gjøre dette trinnet så snart du ikke lenger trenger posisjonen din. Batteriet ditt vil takke deg!