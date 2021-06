Tony van de Peek blir med Jesse Lingard, Sergio Ramos, Virgil von Dijk, Sladen Ibrahimovic og Erling Holland på listen over de beste fotballspillerne som ikke spilte i Euro 2020.

Mennesker som Earling Holland, Virgil van Dijk og Sladen Ibrahimovic føler seg ikke riktig å se på Euro 2020 fra sofaene sine, ikke sant?

Nå vil alle disse tre kjendisene bli med på Tony van de Peek.

Getty Holland er en av mange toppspillere som ikke er i euro i sommer

Jesse Lingard og Sergio Ramos er to av de store navnene å gå glipp av, ettersom begge har blitt droppet fra internasjonale lag til Showbiz-turneringen.

Europamesterskapet har en historie med å vise frem det beste internasjonale talentet kontinentet har å tilby.

Denne sommeren vil vi se flere forsøk på å vinne troféene Harry Kane, Kevin de Bruyne, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbabane og Henry Delaune.

Men som vi har sett, vil ikke alle flotte spillere ha denne sommeren

Tony van de Peek (Nederland)

Manchester United-midtbanespiller Tony van de Peek vil savne kampen på grunn av skade for å dempe et dårlig år for nederlenderen.

Van de Peek ble slått ut av Euro fem dager før Hollands åpning av gruppe C-kamp mot Ukraina i Amsterdam.

“Tony van de Peek skal få lov til å bestå EM,” sa en uttalelse fra det nederlandske fotballforbundet. “Manchester United-midtbanespiller som kjemper mot skade.”

24-åringen møtte en skuffende første sesong på Old Trafford etter et trekk på $ 35 millioner fra Ajax i september, med bare fire Premier League startet på siden av Ole Gunner Solskage.

AFP eller lisensinnehavere Man United-midtbanespilleren Van de Peak kommer ikke til Euro 2020

Sergio Ramos (Spania)

Dette er en stor avtale. Ramos, kaptein for Spania og Real Madrid, spiller ikke i Euro 2020.

Dette betyr at det for første gang i historien ikke vil være noen virkelige spillere på det spanske internasjonale laget.

Faktisk har Brighton nå flere spillere i den spanske troppen enn noen av de spanske legendene.

Mangelen på spill var en faktor for Ramos på grunn av skade, i stedet ble han tilkalt av Aymeric Laporte. Siden 14. januar har Ramos spilt tre kamper for Real Madrid.

Jesse Lingard (England)

Til tross for at han opplevde de verste trylleformuleringene i karrieren, klarte ikke Lingard å ta 26 finalene for England.

Lingard utmerket seg under sin korte kredittperiode i West Ham, scoret ni Premier League-mål og mottok mange utmerkelser.

Mange forventet at han skulle være på linje med Gareth Southgate, men den 28 år gamle Man United-vingen ble ikke valgt.

Han vil være på førsteplassen hvis England har noen skader, men å ikke komme i startoppstillingen vil være et stort slag for ham.

Getty Lingard er utelatt av Englands Euro 2020-lag

Earling Holland (Norge)

Holland, allment ansett som en av de beste spissene på planeten, har noen av de beste klubbene i verden, og spytter sjansen til å bli med dem.

Borussia Dortmund-målmaskinen er i utmerket form denne sesongen, og scoret 25 ganger i 27 seriekamper og gir absolutt litt underholdning i Euro 2020.

Norge ble imidlertid slått ut i semifinalen i Serbias kvalifiserende sluttspill.

Men med seks internasjonale mål på 10 kamper er fremtiden for landet hans lys, og vi vil se ham på neste års verdensmesterskap 2022.

AFP Holland har scoret mål for moro skyld denne sesongen

Virgil van Dijk (Nederland)

Det var en skuffende sesong for Liverpool, hovedsakelig på grunn av en langvarig skade på det defensive ankeret Van Dijk.

Den 29 år gamle forsvarer fikk en kneskade i oktober i fjor og har siden savnet hele sesongen. Han har ennå ikke representert landet sitt i en stor turnering.

Nederland vil være uten kapteinen, og den beste spilleren som går inn i euro, vil ikke være fornøyd med Kofer Frank de Boer.

Etter at nederlenderne ikke klarte å kvalifisere seg for verdensmesterskap i EM 2016 og 2018, virket han som den perfekte tiden for å få en internasjonal kamp under beltet, men dessverre var det ikke slik.

Getty – Bidragsyter Van Dijks forsvinden har tatt Nederland et stort skritt

John Oblock (Slovenia)

En av de beste keeperne i verden som ikke er en del av Euro 2020 er veldig skam.

Slovenia har ikke kvalifisert seg for en kamp siden verdensmesterskapet i 2010, og denne sommeren er ikke annerledes fordi skuddstopperen savner en ny kamp.

Atletico Madrid-stjernen som slo La Liga er også knyttet til et overgang til Premier League.

Getty Images Oblock vil ikke være i Euro 2020 ettersom Slovenia ikke klarte å kvalifisere seg

Sladen Ibrahimovic (Sverige)

Etter et betydelig comeback til det svenske landslaget, vil Ibrahimovic savne Euro i sommer på grunn av en kneskade.

Det svenske ikonet har representert landet sitt 118 ganger, og truffet 62 ganger, og etter et gap på fem år var fotballfans fra hele verden ivrige etter å komme tilbake.

Ved 39 hadde dette definitivt vært hans siste kamp, ​​og denne skaden ville vært en tøff pille å svelge.

AFP Ibra er fortsatt på bedring etter en kneskade

Sergei Milinkovic-Savic (Serbia)

Med Serbia beseiret i straffesparkkonkurranse mot Skottland i sommer, vil Lazio-stjernen gå glipp av muligheten til å vise frem talentene sine.

Midtbanespilleren, som har 22 landskamper for sitt land, har vært knyttet til et overgang til Manchester United og Chelsea i noen tid nå.

Da Lazio mistet Champions League-fotballen, kunne han flytte til England i sommer.

Getty Images – Getty Milinkovic-Savic har vært knyttet til et overgang til Premier League flere ganger de siste 12 månedene, med både Chelsea og Man United antatt å være interessert.

Miralem Bijnik (Bosnia)

Det tidligere Juventus-esset har ikke hatt den beste sesongen siden han flyttet til Spania, og noen hevdet allerede at overgang fra Torino var feil.

31-åringen er fortsatt på topp og et av fornavnene på det bosniske lagpapiret.

Midtbanespilleren, som representerte landet sitt i verdenscupen, vil ikke dra til Euro etter å ha slått Bosnia av Nord-Irland.

Getty Bijnik er for øyeblikket deaktivert i Barcelona

Mark-Andre der Stegen (Tyskland)

En annen Barca-spiller er Der Stegen, en annen utmerket keeper.

Tyskeren vil bli operert i kneet, noe som vil holde ham utenfor i flere måneder, et slag mot hans store fan Joachim Lowe.

“For første gang på mange år vil jeg være en fan av hjemmet som støtter landet mitt,” skrev Der Stegen på Instagram. “Håper vi vinner det!”

Tyskland er en av favorittene til å gå til turneringen, og heldigvis har de Bayern München-keeper Manuel Neuer bak pinnene – ikke dårlig.

Stegen vil savne sjansen til å være stolt i sommer