Topp 10 gaver for nerder: Amazon-gaveideer som vil glede spillere!

Er partneren din en videospillfan og du ser etter en nerdete Valentinsdagsgave til ham eller henne? Har du en nerdevenn og vil finne en gave som passer ham? Enten du elsker Star Wars, Harry Potter, Pokémon, Doctor Who eller bare videospill og Playstation, Game Boy, Nintendo og andre merker, tilbyr vi deg flere gaveideer som sannsynligvis vil bli en hit!

1. En Baby Yoda badekåpe

For kalde, grinete morgener, hva kan være bedre enn en myk ullbadekåpe som oser av visdommen til fremtidens Mester Yoda?

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Oppdage her.

Den er selvfølgelig også tilgjengelig i Pokémon-, Captain America- eller Harry Potter-versjoner… for bare å nevne disse modellene!

2. Et krus om nerder eller for dem

Eller du velger et krus (tåler oppvaskmaskin og mikrobølgeovn) med et morsomt og kjærlig budskap (som dessverre ikke er tilgjengelig i en «kvinne»-versjon),

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Oppdage her.

Eller du velger et krus som har et spillkonsoll-utseende med en kul retro/vintage-effekt!

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Oppdage her.

3. En Pokeball vaffelmaker

Ideell for å blande nytelse og Pokémon: nyt noen gode pokeball-vafler på den store dagen! Ikke glem å ha alle ingrediensene hjemme: mel, egg, melk og sukker!

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Oppdage her.

4. En Playstation pute og teppe

Slik at videospillfansen din kan sitte komfortabelt under Playstation-øktene.

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Oppdage her.

Og med et teppe som minner deg om favorittkontrolleren din slik at du ikke blir kald!

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Oppdage her.

5. En temalampe.

Hva om du ga ham en fin lampe slik at han ikke skader øynene i mørket under lange videospilløkter? Den har også en «party»-modus som får den til å reagere på musikk, for å skape en festlig spillstemning!

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Oppdage her.

6. Pixel-briller

Minecraft/Pixel-briller, fordi de alltid ser bra ut, spesielt på bilder – perfekt hvis du er aktiv på Tiktok, Instagram og andre sosiale medier! Det er også en mulighet til å ta originale parbilder!

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Oppdage her.

7. En geek t-skjorte

En klassisk, men alltid en god geek gaveide: en kvalitets Pacman t-skjorte, 100% bomull… Og så kan du alltid låne den for å spille sport eller lage pyjamas!

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Oppdage her.

8. Coasters

Gameboy-coasters i bildet av merkets emblematiske spill (Zelda, Donkey Kong og Super Mario Land), som du kan plassere drinken på i løpet av de lange timene med spill.

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Oppdage her.

Eller, i en mer elegant versjon, Paladone-dalbanene, med Playstation-plakater.

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Oppdage her.

9. Et Arcade-minispill

Den fungerer både som en dekorasjon for interiøret og som en hobby i en pause. Det er 240 16-bits spill tilgjengelig og skjermen er bakgrunnsbelyst! Vær oppmerksom på, ikke glem å ta med batterier (3 AAA-batterier)!

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Oppdage her.

10. Et brettspill om nerder

Den hvite kokosnøttmanjaren trenger ingen introduksjon: det er et morsomt og vågalt spill, perfekt for en aperitiff. Denne versjonen har et nerdetema!

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

Oppdage her.

Oppdag vårt utvalg av brettspill for to!