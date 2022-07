Topp 10 tilbud du ikke kan gå glipp av før helgen

Fra 22. juni 2022 lever vi i en salgstid. To lange uker med kampanjer har allerede gått og mange priser har falt på et bredt utvalg av høyteknologiske produkter. Det kommer egentlig ikke til å stoppe.

Allerede onsdag 29. juni gikk vi inn i den andre uken som markerte andre prisnedgang og lavere priser på et stort utvalg av nettbaserte produkter og tjenester.

Sist onsdag, 6. juli, markerte lanseringen av den tredje Markdown, med rabatter på opptil -60 % på et imponerende utvalg varer. Så du har fortsatt noen dager igjen til å dra nytte av dette før den fjerde markdown, når endelig prisene på lagervarer hos ulike nettforhandlere vil synke litt mer.

Til slutt, neste 19. juli er den siste dagen for å få handlet til de lave prisene. Faktisk slutter salget i 2022 klokken 20.00, hvoretter du må si farvel til måneder med tidligere priser og rabatter.

Hvis du ønsker å få enda bedre tilbud, er det fortsatt et salgsarrangement som kommer opp ganske snart: Amazon Prime Day.

Som du vet tilbyr det amerikanske distribusjonsselskapet hvert år to eksepsjonelle kampanjer til sine Amazon Prime-abonnenter. I løpet av disse 48 timene vil hi-tech fokusere på smarttelefoner, 4K-TV-er, trådløse hodetelefoner og et bredt utvalg av tilkoblede dingser som Amazons Echo Connect-høyttalere og Fire TV-er. Innrede hvert rom i hjemmet ditt uten å bruke for mye.

Amazon Prime Day begynner tirsdag 12. juli og avsluttes neste dag 13. juli om kvelden. Merk disse datoene i dagboken din, store besparelser vil bli gjort i løpet av disse to dagene!