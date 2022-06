Topp 7 Open World RPG List – Breakflip

Lyst til å rømme? Sjekk ut disse syv må-spille RPG-ene i åpen verden å velge mellom i dag!

En av de største attraksjonene til videospill er Kom deg bort. Og ingen sjanger gjør det bedre enn en rollespill i en godt designet åpen verden. Det er hundrevis av forskjellige stederen mange spillestiler, spillerbaser Og mye mer. Det er kanskje en av de mest anerkjente sjangrene i verden video spill. Mange er fans av rollespill.

Er du en av disse fansen? vel sjekk dette topp syv-listen oppslukende RPG i åpen verden som du absolutt må spille!

Liste over 7 viktige RPG-er i åpen verden!

her er en liste over rollespill som du definitivt bør spille og fremfor alt at nå kan du få deg selv!

elden ring

Øst rollespill, som kombinerer intens og hard kamp, ​​har bokstavelig talt erobret videospillverdenen. Med sin vidstrakte verden, elden ring er i forkant av hva åpen verden-spill betyr. Vær trygg på at dette spillet vil utvikle din følelse av utforskning og gi deg lyst til å stikke nesen i hvert hjørne.

The Witcher 3 Wild Hunt

En annen virkelig hit, dette spillet er en rollespill Fantastisk. En minneverdig historie, ikoniske karakterer, utspekulerte fiender: heksen 3 det er veldig kvalitativt.

Red Dead Redemption 2

En av de mest legendariske titlene til Rockestjerne. Spillet har en enorm verden og tilbyr deg en rollespill fokus på realisme. Hvis du leter etter en virkelig oppslukende verden, vil du bli fornøyd.

cyberpunk 2077

En litt kjedelig lansering, men dette spillet er fortsatt ganske rikt og oppslukende. cyberpunk 2077 den utmerker seg ved å gi spillere friheten til å nærme seg verden, og dens mange utfordringer, på sin egen måte, enten det er i kamp, ​​hacking eller annet.

subnautikk

I dette spillet åpen verden overlevelse spillet, vil du bli fullstendig nedsenket i rikdommen av havet. Du vil elske å utforske dypet. Du kan til og med spille i virtuell virkelighet. Et klart mål, god progresjon og en utrolig rik åpen verden: subnautikk er en utmerket rollespill.

Legenden om Zelda Breath of the Wild

En av rollespill de mest ikoniske og innflytelsesrike open world-spillene som noen gang er laget. Med dette spillet, Nintendo tilbyr kanskje den mest imponerende enkeltdosen med utforskning innen spill. Så snart du lander i Kingdom of Hyrule, vil du på alle måter bli tiltrukket av spennende hemmeligheter, historier og skatter, fulle av karakter og utrolig godt designet. er vesentlig i rollespill !

utenfor jokertegn

Et fortryllende spill som gir deg et oppdrag for å avdekke mysteriet til et helt solsystem, og forårsake en tidsløkke. Denne mekanikeren vil få deg til å reise til hver planet flere ganger for å oppdage unike gåter. Hans intense oppmerksomhet på detaljer gjør utforskningen utrolig givende. Uten å glemme estetikken, karakterene og kanskje fremfor alt musikken, som gjør dette spillet til en uforglemmelig opplevelse.

de åpen verden RPG Siden vi er en av de mest populære sjangrene, har vi uunngåelig oversett noen få spill som også ville ha fått sin plass på denne listen. fra serien gamle ruller Y falle en Minecraft, Solid Metal V Gear Y horisont null daggry, det er så mange fantastiske spill i denne sjangeren. Og du, hva er favorittspillene dine?