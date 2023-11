TOPP/TAP I KVALIFIKASJONER: Portugal ubeseiret, Norge skuffende

Totalt har 21 uttak kvalifisert seg til finalen i EM 2024 i Tyskland. Mellom mars og november ble det spilt 170 landskamper og noen rekorder ble slått.

Serbia og Portugal skriver historie

Hvis Serbia Den har allerede deltatt i verdenscupen tre ganger og har aldri deltatt i EM som selvstendig nasjon før. I år, Guardians Dragan Stojkovic klarte å kvalifisere seg og slå den første seierssteinen i oktober Montenegro 3-1 på hjemmebane.

Mitrovic var Serbias toppscorer i den siste EM-kvalifiseringskampen. AFP

De Portugal Og ta farvel med kvalifiseringen under bedre forhold. Ibererne er bare det niende laget i historienEuro Må passere gruppespillet uten å miste poeng. Franskmennene oppnådde denne bragden for første gang i 1992 Belgia Og detteItalia Det hadde han gjort før slutten Euro.

Teamet Cristiano Ronaldo Scoret 36 mål mot SlovakiaDe LuxembourgjegIslandder Bosnia Og dette Liechtenstein Og slapp kun inn to mål i samme periode.

Skandinavisk fiasko

Den verste overraskelsen er fiasko Norge – Den teller fortsatt blant sine ansatte Erling Holland Og Martin OdegaardDe som er de første i regjeringen Premier League og nåværende kapteinArsenal. I gruppe A måtte Viking vike SpanjoleneEn person som viser stor mestring derimot skotskHan viste mye kampvilje. Holland Prøvde sitt beste og scoret seks mål, men resten av laget scoret bare åtte til.

Selv superstjernen Holland kunne ikke trekke vognen med én hånd. Profimedia

Nordisk ulykke forverret seg med klart nederlagdet svenske landslaget I gruppen F. The Belgia Og detteØsterrike var for sterk for de tre kronene. I september ble Sverige innrømmet et fortjent 1-3 tap motØsterrike foran sitt publikum. Skuffelsen var enda større sist torsdag da de tapte 3-0 Aserbajdsjan.

I NorgeTrener En eldgammel taler Den svenske treneren er fortsatt forpliktet til stillingen John Andersen Måtte bøye seg.

Lukaku overstråler dem alle

Aldri kvalifisert i historienEuroIngen spillere har scoret flere mål enn den belgiske kolossen Romelu Lukaku For de siste månedene. Spissen kronet sin prestasjon i den siste kampenAserbajdsjan Ved å score fire mål i den ene omgangen og score et hattrick på bare tolv minutter.

Lukaku Det tok bare 590 minutter på banen å score 14 mål, et snitt på ett mål hvert 42. minutt. Selv om belgieren startet alle åtte kampene, ble han kun på banen tre ganger til siste minutt. Direkte sammenligning med den nest høyest scoreren i kvalifiseringsrunden, Cristiano Ronaldo (10 mål), som spilte på ti kamper, viser hvor bemerkelsesverdig denne prestasjonen er.

Romelu Lukaku har mange prestasjoner. Profimedia

Meningsløst Kypros, målløst Gibraltar

jegKypros landslag Aldri kvalifisert til en større turnering, men har generelt vært en konkurransemotstander for sterke nasjoner de siste 30 årene. Øystaten så imidlertid et absolutt lavpunkt. Kypros En forferdelig målforskjell på 3:28 ga ikke et eneste poeng på åtte konkurranser.

De fire andre lagene tok ikke poeng: Malta, San MarinoDe Liechtenstein Og Gibraltar. Gibraltar Var med på nok en negativ rekord med 14-0 tap Frankrike. På åtte kamper, Gibraltar Totalt ble det sluppet inn 41 mål. I tillegg scoret ikke den lille øystaten et eneste mål.