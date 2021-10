Topper og flops (Finland 2021)

Til tross for den globale helsekrisen, er toppene og floppene trofaste sine plikter hver onsdag etter stevnet. Politikken forblir den samme med tre forskjellige seksjoner. Husk først “toppene” -programmene. Motsatt peker “fiaskoer” på skuffelse i helgen. “Ni Ni” avslutter denne kolonnen med et element som ser bra ut i de to kategoriene nevnt ovenfor.

Igjen i år er denne rangeringen helt subjektiv og venter på kommentarene dine, de er paradoksale. Kommentarene nederst i artikkelen er uttrykkelig velkomne.

Topp:

1 Elphine Evans Den skarpeste og skarpeste waliseren ble endelig sett i 2020 og ingen abonnent i år. Hans finske bevissthet var hyggelig å se på, selv om det var litt sent. 2 Craig Breen Den irske mannen er i sitt livs form og har gjennomgående gode resultater. Nå som han har nådd målet sitt om å få en heltidskontrakt, må den vanskelige delen gjøres. Sørg for en hel sesong og ikke mer enn noen få arrangementer nøye utvalgt. 3 Hyundai Motorsport I Toyota -hagen har Hyundai gjort store fremskritt på dette feltet. Hvis seieren slipper unna igjen, skjer ikke Yaris -resitasjonen, selv om den er kunngjort.

Svikt:

1 Kalle Rowanber Dette trinnet ble endelig for mye for Finn, som ønsket å feire sitt 21. år på en annen måte. Dette er en flott påminnelse for de som tror at erfaring og stresshåndtering bare er en gang etter en sesong. 2 Teori Newville Slutten av sesongen etterlater merkelig mer og mer Teju Wu luft akkurat som de andre. 3 Takamoto Katsuda Ingenting har klart å sette en stopper for denne vanskelige bevegelsen han har sittet fast i siden i sommer. Synd, starten på sesongen var solid.

Eller ikke: Sebastian Ozier

Finland, som de andre, har bestemt seg for ikke å la ham vinne denne sesongen. Selv om han gikk glipp av helgen, var noen av poengene han scoret på Jivasclay et skritt videre inn i den åttende verdensmesterskapet, som, til tross for Evans ’retur, fortsatt er uoppnåelig.