Topphjelp til New York -guvernør Andrew Cuomo trekker seg midt i seksuell trakassering

Andrew Cuomo, seniorassistent for guvernøren i New York, trakk seg søndag. Sysselmannen trakasserte seks kvinner seksuelt.

Guvernørens sekretær, Melissa Derosa, knyttet rapporten til forsøk på å skjule guvernørens handlinger og gjengjelde en av hans anklagere.

“Personlig har vi prøvd følelsesmessig og mentalt de siste to årene. Jeg er evig takknemlig for muligheten til å jobbe med slike talentfulle kolleger på vegne av staten vår,” sa Derosa i en uttalelse.

Rapporten fant at Cumo hadde kysset eller eksemplifisert kommentarer til 11 kvinner i strid med loven, noe som fikk lokale påtalemyndigheter til å starte en kriminell etterforskning og tenne på nytt krav om at han skal trekke seg eller bli sparket.

Theresa beskrev rapporten som en nøkkelfigur i hevnen på Cuomo -kontoret etter at hun ble den første personen som snakket offentlig med en av kvinnene, Lindsay Boyle.

Derosa har vært i ledelsen siden 2013, og forsvarte ham ofte da Cuomo møtte offentlig kritikk. I 2017 ble hun tildelt tittelen “sekretær for guvernøren” og er det mest gjenkjennelige ansiktet i administrasjonen etter Cuomo.

Hun dukket opp med ham i de fleste nyhetsmøter og stilte ofte politiske spørsmål fra journalister.

Cuomo har så langt motsatt seg utbredte krav om å trekke seg, blant annet fra andre demokrater som president Joe Biden, men han vil snart bli sparket og avvist av statslovgivere.

De New York Statslovgiver skal etter planen møtes klokken 09:30 mandag ved EDT (1330 GMT) for å løse tiltalen.

I mellomtiden snakket den tidligere medhjelperen som anklaget ham på det utøvende herskapshuset i Albany på Cuomo forrige uke for første gang i et intervju på tv mandag, og sa at guvernøren burde stå til ansvar. “

Brittany Commisso, en av 11 kvinner som ble utsatt for seksuell trakassering av Cuomo, ble bare identifisert i rapporten som “Administrativ assistent # 1”.

Han fortalte statlige etterforskere at Cuomo ville ha brystet ved en anledning, den mest alvorlige anklagen som guvernøren står overfor. Hun sa også at han gned henne på baksiden mens han tok bildet.

I forrige uke sendte han inn en kriminell klage til Albany Sheriff’s Office. Lensmannen, Craig Apple, sa til journalister lørdag at byrået hans og fylkesadvokatkontoret vil gjennomføre en grundig etterforskning før de avgjør om en straffskyld blir støttet.

I et intervju med CBS News og Albany Times-Union, som ble sendt mandag morgen, sa Kamiso at han hadde levert en rapport som hevdet at Cuomo var ansvarlig for handlingene hans.

Han hevdet at tilståelsen hans var oppnådd gjennom tortur, og at hans tilståelse var blitt innhentet gjennom tortur. “Han brøt loven.”

Cuomo nekter å gjøre noe galt, selv om han innrømmer at hans forsøk på å være kjærlig med menneskene han møter kan ha forårsaket en viss forlegenhet.

Advokaten hans, Rita Claw, fortalte journalister fredag ​​at Camishos konto var feil, med henvisning til e -post og andre dokumentasjon på at han hadde undergravet historien hans.

I en annen episode utgitt av CBS, økte Cummizo tidvis klemmen og kysset på kinnet, en gang Cumo raskt snudde hodet og kysset på leppene.

Men den gangen sa hun “ingenting”, sa Camisho.

“Folk forstår ikke at dette er guvernøren i staten New York. Det er soldater og noen ansatte i huset utenfor herskapshuset. De tre soldatene der, de er ikke der for å beskytte meg. De er der for å beskytte ham,” sa Comisho. .

