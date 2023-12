Toppkonditorduoen Emilie og Thibaut kunngjør triste nyheter: «Mitt hjerte verker for denne stakkars grisen»

Denne torsdagen 14. desember ble Emilie og Thibaud, henholdsvis semifinalistene og finalistene i den 12. sesongen av Top Pastry Chef, drept i en bilulykke ifølge Actu Program-rapporter. De to deltakerne innrømmet for en tid siden at de deler et forhold som ble «bygget under sendingene». Denne torsdagen traff de to kandidatene et villsvin mens de satt i bilen sin.

«Med Thibaut hadde vi en bilulykke. Vi traff et villsvin.» sier Emily på Instagram. «Vi har ingenting, ikke bekymre deg, en skikkelig knust bil. Det er et lite dyr sammenlignet med bilen, og hele støtfangeren foran er virkelig knust. Så vi venter utenfor på mammaen vår. Heldigvis er paret i god behold. Emilie fra Belgia for beste konditor, i et forhold med showets finalist: «Jeg ser min Thibaut vinne!» De var på vei tilbake fra bakeriet da hendelsen fant sted. «Vi jobbet i bakeriet hele dagen og der var det… Klokken var 11 og vi gikk for å spise men det var ikke med en gang. De av oss som er så heldige å ikke ha noe, det verker i hjertet for denne stakkars grisen som har passert sånn, som må være et sted, men vi vet ikke hvor. Så alt går bra for paret, krysser fingrene for villsvinet! Aiseau-kandidat Emilie i «Beste konditor»-konkurransen, i et forhold med en annen deltaker: «Vi er veldig like»