Toppmoderne voksbil for Norge

Norges Forbund presenterte sin splitter nye voksbil denne torsdagen. En betydelig investering som ville gjort Johannes Poe glad.

Mer enn 700 000 euro ble brukt

Nordmennene har midler til bedre skikjøring i årene som kommer. Norges splitter nye voksbil ble presentert for pressen i formiddag. Mer enn 700 000 euro ble investert i dette nye toppmoderne utstyret.

«Etter min mening har vi nå den beste og mest innovative voksbilen i verdensa på TV2 Generalsekretær i Norsk Skiskyting, Morton Zubwick. Han følger: Vi er veldig stolte og håper at dette vil gi en trygg og trivelig arbeidsplass for teknikerne og gjøre at vi kan produsere ski under de beste forhold i mange år fremover. »

Johannes Boe poserer foran Norges nye voksbil. Fotokreditt: Sveinung Kyte / TV 2

Større enn den forrige, med mulighet for å spre tilhengeren bredere, gleder dette nye skandinaviske «leketøyet» den beste skiskytteren på planeten: – Plassen inne er tre til fire ganger større enn før. Alt ligger til rette for å skape et arbeidsmiljø som jeg håper vil oppmuntre flere til å søke om å bli tekniker«, Velkommen Johannes Poe.

Han legger til: «De har virkelig designet en flott lastebil, og interiøret er vakkert. Risikoen for å ha ski av lav kvalitet var mindre i fjor, men nå blir det enda mer.»

Fotokreditt: Manzoni/NordicFocus