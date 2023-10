Torden i pelotonen: Fusjon mellom Sautal Quick-Step og Jumbo-Wisma kansellert!

Dette er hva alle har snakket om i flere uker. Men det ser ut til at den fryktede fusjonen mellom Soudal Quick-Step og Jumbo-Visma ikke vil skje. I hvert fall ikke i år. Våre kolleger ved Het Laatste Nieuws forsikrer oss om at det vil bli kansellert fra «gode kilder».

I følge sistnevnte er det umulig å respektere fristen for registrering av dette potensielle nye laget. Som en påminnelse presset UCI på og forklarte at alle dokumenter må sendes til utstillingen 16. oktober. Så det var 10 dager igjen å gjøre opp. Dette er ifølge HLN umulig.

Nyheten har begeistret sykkelverdenen helt siden ryktene. Så de to lagene vil skilles neste sesong, mens flere titalls jobber må reddes.

En påminnelse om historien

Under Tour de France hadde Jumbo-Wismas manager, Richard Pluck, samtaler med Soudal Quick-Steps eier, Zdenek Bakala, for å diskutere en mulig fusjon. I denne perioden var dette uformelle diskusjoner.

Hver part uttrykte gjensidig interesse. Dette har ført til svært intense debatter de siste dagene. Nyhetene forstyrret åpenbart pelotonen og begge lag. Det er bemerkelsesverdig at Ilan van Wilder snakket uten innrømmelser etter seieren i Varesin. – Vi er ikke enige i denne fornærmelsen. Jeg tror ikke dette er lagets avgjørelse fordi vi, som ryttere og ansatte, ikke har akseptert det,» sa han.

Denne fredag ​​formiddag annonserte Remco Evenepoel at han absolutt ikke aner og vil gjøre alt for å fokusere på å gjøre det bra på Tour of Lombardia denne helgen. Det var stor usikkerhet. Patrick Lefebvre hadde til og med ideen om å se for seg en ny mottaksgruppe for de som dessverre ikke ble ofre for denne sammenslåingen.

Til slutt ble ideen om en lenke viral, og den ble til en stor våt hoppe.