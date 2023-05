Tørke: «Ekstremt forverret» situasjon i Spania

European Drought Observatory (EDO) bemerker at 27,68 % av landet undersøkt av Copernicus (dvs. Europa og kysten av Middelhavet) var under tørre forhold i løpet av ti-dagers perioden fra 21. april til 30. april 2023. Tørkegraden er stabil sammenlignet med de ti foregående dagene (27,52 % fra 11. til 20. april).

Forrige måned led landet en av de fem verste tørkeepisodene siden EDO-operasjoner startet i 2012. 79,48 % av det spanske territoriet er berørt av tørke, 64,94 % av jordfuktighetsunderskuddet og 14,54 % i alarmstatus.

Den spanske regjeringen avduket torsdag en nødplan på mer enn to milliarder euro for å håndtere situasjonen og redde den skrantende landbrukssektoren. To tredjedeler av dette beløpet vil bli brukt til å bygge ny infrastruktur for å møte vannmangel i enkelte områder, inkludert sjøvannsavsaltingsanlegg og systemer for å øke gjenbruk av vann.