Tørr januar: Macron og Bourne-regjeringen skremmer folk

Det er ikke den eneste forskjellen. Hvis belgiske offentlige myndigheter støtter «mineralturen», er ikke dette tilfellet i Frankrike. «Foreninger inkludert vår lansert i 2020, med svært begrensede ressurser, den første utgaven av januarutfordringen», forklarer Bernard Basset, president i foreningen «Addiction France» og en lege som spesialiserer seg på folkehelse. «Flyttingen var ment å bli utført av det franske folkehelsebyrået, men regjeringen trakk seg tilbake.

Mulig forstyrrelse

I november 2019 kunngjorde president Emmanuel Macron at han ikke ville støtte «January Challenge» under et besøk til Épernay (Marne) i Champagne-regionen, hvor han møtte representanter for vinverdenen. For to år siden utnevnte den splitter nye statslederen Audrey Borolio, generalrepresentant for den mektige «Wine and Society»-lobbyen, til sitt kabinett som rådgiver for landbruk, fiskeri, skogbruk og bygdeutvikling. Sistnevnte beskyttet interessene til vinhandlere i Élysée, til det punktet at de vannet ut regjeringens strategi for alkohol, ifølge avsløringer i avisen. verden. Et annet urovekkende faktum: i 2023 ble to folkehelseforebyggingskampanjer i Frankrike planlagt under Rugby-VM avlyst av ledelsen.

Unngå alkohol, kjøtt eller oppvarming i noen uker… Denne typen aktiviteter er på vei oppover. Hva sier de om samfunnet vårt? Hvor kommer denne samtidens askese fra, og bør vi se opphavet til et reelt fenomen i den? Ikke nødvendigvis, og ikke umiddelbart, observerer antropolog Oliver Servais.

«Sprit og brennevinslobby veier myndighetenes handlingerBernard Bassett analyserer Denne støttende økonomiske sektoren er alltid anti-forebygging og reagerer på den minste bit av informasjon som forstyrrer den. I 2018 nektet lederen å gjøre bildet av «gravid kvinne» mer synlig på emballasje og etiketter. I Frankrike er det fortsatt 8000 funksjonshemninger i året knyttet til fosterets alkoholkonsum. Forebygging er en plikt for offentlige myndigheter, som er målet for Public Health France.

Byrået klarte fortsatt å sende den kraftige kampanjen fra 9. til 31. januar 2023.«Det absurde i å ønske seg god helse når man skåler med et glass alkohol.». «Dette gledet ikke lobbyistene, og det førte til kansellering av påfølgende kampanjermener Bernard Bassett. Men alkohol er ikke bra for helsen din. Ja, risikoen øker med inntak, men selv et lite glass rødvin om dagen er ikke bra. Det er bevist.»

Flaske med eksperter til sjøs

I mangel av investeringer fra regjeringen skrev 48 rusavhengige til helseminister Aurelian Rousseau i slutten av november for å kreve en reell forebyggingspolitikk og statlig støtte til «januarutfordringen». «Vi mener alle alkohol bør være en folkehelseprioritet, og vi beklager at regjeringen ikke gjør nok.Slips Bernard Bassett, bidragsyter til bokstaver «Vi får egentlig ikke noe svar.»

Mens helseministeren, som trakk seg over immigrasjonsloven og lovet å holde seg i ro i januar, er ikke tilfellet for landbruket. Mark Fresno kunngjorde at han ønsket å «Forbud, måling og moderering fremfor permanent forbud».

«Det er interessant», gjentar han, ord for ord, «Vin og samfunn».Bernard Bassett bemerker. Landbruksminister Madhu Lobbys talsperson er ikke et tegn på statens uavhengighet.

Dr. Bassett bemerker imidlertid at «En dyp endring i det franske samfunnet i forholdet til alkohol og suksessen til «Januarutfordringen» gjenspeiler dette.

I følge en Ifop-måling 26. desember planlegger 33 % av franskmennene å delta i flyttingen. I følge Public Health France økte andelen voksne som rapporterte å drikke alkohol over den anbefalte grensen fra 23,7 % i 2020 til 22 % i 2021. Nasjonalt institutt for helse og medisinsk forskning (Inserm) minner på sin side om at alkohol er ansvarlig. For 49 000 dødsfall per år anslås de samfunnsmessige kostnadene til 118 milliarder euro.