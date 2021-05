Torsdag Fotballtips: Følg Hellas på veien til Norge

UNAI Emery gjorde det igjen! Spanjolen ble den mest suksessrike manager i Europa League / UEFA Cup-historien, og løftet trofeet for fjerde gang etter å ha fullført en jobb i Manchester United.



David de Gea scoret 21 påfølgende straffer i en utrolig straffesparkkonkurranse, med bare den spanske keeperen som reddet sitt spotspark fra motstanderen Rally.

Slipstips som slo alle de tre tipsene i den endelige forhåndsvisningen i Europa League, er gode, inkludert en bestilling for Kabu og et mål for Kawani, som scoret sitt åttende mål i den ellevte cupfinalen.

Dette spillet er kanskje ikke en klassiker, men vi vil se samme spillnivå i lørdagens Champions League-finale.

Torsdag virker som en rolig dag med noen kamper, men vi har to forhåndsvisning av kampene; Den ene starter klokka 10.05 fra A-ligaen med MacArthur Bulls og Central Coast Mariners, den andre om kvelden i Frankrike med Toulouse og Nantes som inntar likør 1 neste sesong.

Greg reiser til Skandinavia for sin Bed of the Dave, hvor han har hele kortet til Elitzerian-turneringen i Norge. Hans dobbel betaler 13/10 og har vært blant de to beste siden forrige sesong.

Torsdagskampforhåndsvisning og tips

Torsdag racing tips

Torsdag er nok en dag med mykt underlag. Rizal har valgt to alternativer som han tror vil håndtere feltet.

Golftips

Etter spenningen i USPGA-mesterskapet sist helg, kommer den europeiske turnéen tilbake til Made in Himmerland-arrangementet i Danmark denne uken, og det er en Charles Swap-utfordring på USPGA Tour. Katie tilbyr sine beste utfordringer.

Lykke til med alle utfordringene dine på torsdag!

