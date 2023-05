Torsdag var verdens passorddag. Hva om vi benyttet anledningen til å endre Wi-Fi?

Et passord er viktig!





Den første utgaven av denne «World Password Day» fant sted for 10 år siden. Litt overraskende ved første øyekast, begivenheten rettferdiggjør seg litt mer hver dag. Passord er nå overalt i livene våre, og siden vi låser huset før vi drar, er det viktig å beskytte data og tilgang.





Meldinger og sosiale nettverk, bankkontoer og online salgssider, administrative eller profesjonelle prosedyrer… Nesten hele livet ditt kan bli avslørt, hacket, tilranet deg, hvis du ikke er forsiktig med å beskytte dataene dine.





Velg et «godt» passord





Derfor fortjener valget av nøkkelen til vårt digitale liv litt oppmerksomhet. Glem «123456», glem sekvensen av «0», glem «chouchou» og «loulou». Hvis du velger å lage dem selv, bør du selvsagt foretrekke lange og komplekse passord som inkluderer tall, store og små bokstaver, men også spesialtegn.





Det er mnemoniske enheter for å huske det, men det er enklere: tilfeldige passordbehandlere. De vil bli lagret i engangspassordprogramvare eller bare automatisk lagret i Google- eller Chrome-nettleseren din.





Endre bokspassordet ditt





Som en påminnelse finner vi den «originale» Wi-Fi-koden til boksen din vanligvis limt inn nedenfor med de andre referansene, under overskriften «Wi-Fi-nøkkel». Det er alltid en ekstremt lang kode og nesten umulig å huske. Nylig, hos Free, for eksempel, tilbyr leverandører også en QR-kode for å skanne de andre tilkoblede enhetene dine.





I mellomtiden, for å gjøre det enklere å huske, kan du også endre Wi-Fi-passordet når det passer deg:





koble datamaskinen til boksen med en Ethernet-kabel, få tilgang til administrasjonsgrensesnittet ditt (avhengig av Internett-leverandøren din) angi sikkerhetsinnstillingene for «Wi-Fi»-fanen og lagre det nye passordet.