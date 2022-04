Tørst etter åpen plass? Norge oppretter ti nye nasjonalparker

Seks verneområder vil bli utpekt som naturparker mens fire verneområder skal opprettes. En som vil tilfredsstille eventyrere og elskere i det fjerne nord.

I dag er det 47 av dem. Nasjonalparker utgjør for tiden 10 % av arealet NorgeTi nye verneområder kommer snart, annonsert 7. september I en pressemelding Klima- og miljødepartementet. Regjeringen har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å begynne merkingen av fire parker på Vestlandet: Sunnmørsalpane i Norges kommune, Hornelen i Bremanger kommune, Masfjordfjella og Masfjorden i Alver-kommunene, og Kvam, Samnanger og Vaksdal i Vefsal. i Vefsal. Prosessen kan ta alt fra tre til fire år.

« Det at et område blir en nasjonalpark gjør at dette området har en helt spesiell naturrikdom. Minister Sweeney Rottewatt forklarer. I tillegg til å opprette disse fire parkene vil de seks naturområdene som i dag anses som verneområder få nasjonalparkstatus: Lyngsalpan, Sylan, Trollheimen, Ålfotbreeen, Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord, og Listastrendene.

Beskytt det biologiske mangfoldet

« Tap av biologisk mangfold på grunn av utvikling og menneskelig inngripen er en av de største utfordringene i verden. Tilsvarende i Norge okkuperer mennesket i økende grad naturen. «Ministeren understreker nasjonalparkens status» Førsteklasses merke som kan bringe til det naturlige miljøet i landet «.

Den norske regjeringen har også varslet at de vil utvide 8 av de eksisterende 47 nasjonalparkene. Blant dem Jostelsspreen Park, hvorav halvparten er dekket av den største isbreen på det europeiske kontinentet; Femundsmarka, regnet som et av de største ville og vernede områdene i Sør-Skandinavia; Eller Jotunheimen Park med mer enn 200 topper i over 2000 meters høyde. Nok til å tilfredsstille eventyrere og elskere i det fjerne nord på jakt etter enorme beskyttede områder.