Tørst etter store åpne områder? Norge oppretter ti nye nasjonalparker

Seks naturreservatområder vil få status som en naturpark mens fire verneområder skal opprettes. Noe for å tilfredsstille eventyrere og amatører helt i nord.

Nå er det 47. Nasjonalparker, som for tiden dekker 10% av området Norge, Snart blir ti nye verneområder kunngjort 7. september I en pressemelding Klima- og miljødepartementet. Regjeringen har overlatt oppgaven med å merke fire parker i den vestlige delen av landet til Miljødirektoratet: Channammarsulfan i Arsta kommune, Hornalon i Fremonger kommune, Masfjordfjella i Alwer kommune og Kszm ங்க szcz ங்க ngszczszcznj, r i Kvass og Schangschangjr. Tilnærmingen skal tas mellom tre og fire år.

⁇ Det faktum at et område vil bli en nasjonalpark betyr at regionen har helt spesielle naturressurser som må tas vare på for fremtiden. », Forklarer minister Sweenung Rodwatt. I tillegg til å opprette disse fire parkene, vil de seks naturområdene som i dag regnes som naturvernområder få status som nasjonalpark: Lingsulfan, Silen, Trollheimon, Alfotbreen, Oxy-Rivingan og Fleckfort og Listestrendin.

Beskytt biologisk mangfold

⁇ Tap av biologisk mangfold på grunn av utvikling og menneskelig intervensjon er en av de største utfordringene i verden. Dette er også tilfellet i Norge, hvor mennesker stadig mer invaderer naturen. “, Understreker ministeren som vurderer nasjonalparkloven” Førsteklasses merke som kan bringe til det naturlige miljøet i landet .

Den norske regjeringen har også kunngjort at den vil utvide 8 av de eksisterende 47 nasjonalparkene. Blant dem, JostleSpreen Park, halvparten av overflaten dekket av de største isbreene på kontinentet i Europa; Av Femundsmarga, regnet som et av de største ville og uskadede områdene i Sør -Skandinavia; Eller ikke mer enn 200 topper over 200 meter i Jottunheim Park. Noe å tilfredsstille eventyrere og amatører i det fjerne nord på jakt etter store beskyttede områder.