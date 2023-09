Torturtiltalte funnet inhabil til å stilles for retten i 9/11 angrepsrettssak

En amerikansk militærdomstol i Guantanamo Bay avgjorde torsdag at en av de siktede bakmennene i angrepene 11. september ikke kan stilles for retten på grunn av de psykologiske ettervirkningene av tortur han led i varetekt. New York Times (NYT).

Jemenitiske Ramzi bin al-Saiba, 51, skulle møte i en rettssak med fire andre tiltalte som risikerer dødsstraff. En militærdommer, oberst Matthew McCall, avgjorde imidlertid at hans psykologiske ettervirkninger hindret ham i å forsvare seg, sa avisen.

Leger ved den amerikanske basen i Guantanamo, som ligger på øya Cuba, diagnostiserte Ramsi bin al-Shaiba med posttraumatisk stresslidelse og psykotiske trekk, samt vrangforestillinger. Hærens psykiatere gjorde ham til tilstanden hans»Han kunne ikke forstå karakteren av saksbehandlingen mot ham eller samarbeide intelligent” med sitt juridiske forsvarsteam, skriver New York Times.

Advokaten hans hevdet at han ble torturert av CIA og ble gal som følge av byråets påstander.Avanserte etterforskningsteknikker«, som inkluderer søvnmangel, vannbrett og juling.

Denne fredagen vil han slutte seg til Khaled Sheikh Mohammed, den påståtte hjernen bak 11. september-angrepene, og tre andre kriminelle som har blitt holdt på Guantanamo i mer enn femten år og ennå ikke har blitt stilt for en militærdomstol. Ansvarlig for å gjøre det. Ifølge NYT fortsatte den foreløpige høringen fredag.