Total sertifisering av de første OCP ready-datasenteranleggene i Norge og Danmark

OSLO, Norge – (Kommersiell ledning) – –Total infrastrukturOppnår Nordens ledende leverandør av ultra-skalerbare, høyt integrerte, stabile datasentre OCP klarD.M. Sertifikat For bulk datasentre. Sertifisering, administrert Åpne Compute Project Foundation (OCP) demonstrerer de samme effektive designstandardene som ble vedtatt av teknologiselskaper, inkludert Facebook og Google, for å støtte de mest avanserte distribusjonene av åpen infrastruktur.

OCP klarD.M. Collocation Facility-sertifiseringsprosessen bruker en omfattende egenvurdering som blir nøye gjennomgått av OCP i henhold til veldefinerte kriterier. Evalueringer evaluerer funksjoner for anleggsdesign, inkludert tilgang, hvite rom, elektrisk, klimaanlegg, kabling og service. Oslo Internet Exchange (OS-IX) sertifiserte vellykket alle de tre datasenterfasilitetene, inkludert Norsk datasenterkampus (N01) og Dansk datasenterkampus (TK01).

“Bedrifter, sky og hyperscale leietakere har en tendens til å oppfylle skymigrering, AI, forskning og andre høyytelses krav som støtter arbeidsbelastninger med høy tetthet mot åpen maskinvaredesign,” bemerker Rob Elder, visepresident for grossist datasentre. “Dette innlegget styrker vårt engasjement for moderne anlegg drevet av 100% fornybar energi.”

OS-IX er Norges best tilkoblede datasenter, drevet av fornybar energi. N01 er verdens største datasenterkompleks drevet av 100% fornybar energi. Og DK01 er et ultra-skalerbart, fleksibelt og effektivt dansk datasenter. Hver funksjon har unike evner, og alle tre oppfyller designstandarder i verdensklasse av OCP.

“Forstår den overordnede rollen til OCP-løsninger når det gjelder å presse ytelseskonvolutter gjennom åpne maskinvaredesigner og -konfigurasjoner,” sier Steve Helvi, visepresident for Channel Development i OCP Foundation. “Vi er glade for å være en del av OCP-samfunnet som helhet og støtter fullt ut deres misjon om å bringe bærekraftig infrastruktur til et globalt publikum.”

OCP er den første sertifiserte samleren av klare datasentre i både Norge og Danmark, og demonstrerer de markedsledende anleggsdesign- og servicealternativene som er tilgjengelige i Norden. Med rikelig med ren energi og konkurranse, og bærekraftige energipriser, blir regionen raskt et målmarked for datafokuserte virksomheter og applikasjoner.

Hvis du vil lære mer om bulk datasentre, kan du gå til www.bulkinfrastructure.com.

Om bulk datasentre

Total datasentre (totalt) Tilbyr ultrafleksibelt, høyt integrert og meget skalerbart datasenter og integrerte løsninger støttet av tilpasset servicespesialisering. Som en pålitelig konsulent som leverer datasentre strategisk plassert i Norge og Danmark, hjelper det å redusere kostnader og miljøpåvirkninger for grossistkunder. Fører næringen til de laveste totale kostnadene for retten til å gi langsiktig vekstpotensial når det gjelder generell regresjon, kostnadseffektivitet, skalerbarhet og bærekraft. Colocation støtter forretningskomplekse løsninger i stor grad med ikke-invasive standarder, kraft og tilkobling, fra grunnen av. For å finne ut hvordan bulk datasentre kan løse dine komplekse data- og kommunikasjonslogistiske utfordringer, besøk bulkinfrastructure.com Følg oss Senter, Twitter Og Facebook.

Total Data Centers er et segment av Total Infrastructure som er en ledende leverandør av bærekraftig digital infrastruktur i Norden. Total Infrastructure er en industriell investor, utvikler og operatør av industriell eiendom, datasentre og mørke fibernett.

Om Open Computation Project Foundation

Open Computing Project Foundation (OCP) ble lansert i 2011 med sikte på å utnytte fordelene med åpen kildekode og åpent samarbeid for maskinvare, datasenternettverksutstyr, generelle formål og GPU-servere, og raskt akselerere innovasjoner i og rundt nabolaget. , Lagringsenheter og utstyr og skalerbar rackdesign. OCPs samarbeidsmodell brukes utenfor datasenteret, noe som bidrar til å forbedre telekommunikasjonssektoren og EDGE-infrastrukturen.