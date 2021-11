Totale energier: Allianse i Norge

(Boursier.com) – Totale energier , Iberdrola og Norsk Havvind går sammen for å svare på norske myndigheters anbudskonkurranse for oppgradering av installerte og flytende havvindprosjekter med en total kapasitet på 4,5 GW på to steder sør i landet. Forbundet ønsker å stole på den dokumenterte tekniske ekspertisen til sine medlemmer, flytende og flytende, samt inngående kunnskap om saker, territorier og interessenter i Norge. Spesielt, dersom forbundet lykkes, vil det søke å styrke lokale industrielle kapasiteter og fremme en riktig utvikling av Norges maritime næring.

“Investering i energiprosjekter i Norge og Nordsjøen har vært i sentrum av TotalEnergies historie i flere tiår, spesielt i utviklingen av den maritime industrien. Som et globalt multi-energiselskap er TotalEnergies glade for å samarbeide med Iberdrola. Direktør Olivier Ternad sa . “Energiendringene akselererer og Norge, som drar nytte av vindressurser i verdensklasse, er det beste stedet å investere i ny energi.”