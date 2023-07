TotalEnergies aksjonærer avviser utbytte og ønsker å saksøke selskapet

Aksjonærer i det franske oljeselskapet TotalEnergies publiserte torsdag en kronikk i media Journalist, som kunngjør avkastning på utbyttet. Denne gruppen, kalt «Transformasjon» og består særlig av advokater, regnskapsførere, revisorer, lærere og forskere, anser sine gevinster som «ulykkelige» i forbindelse med klimakrisen. «Som om de dype miljøendringene vi går gjennom ikke hadde noen innvirkning på den økonomiske aktiviteten til oljeselskapenebeklage.

Utvinning av hydrokarboner, utslipp av metan til atmosfæren, enormt energiforbruk … Underskriverne opplyser at oljeselskapenes miljøgjeld fortsatt er svært stor, og de sistnevnte er ansvarlige for mer enn én en tredjedel av klimagassutslippene verden.

Kravet deres er derfor klart: Oljeselskapene – først og fremst TotalEnergies – må inkludere miljøkostnadene ved sin virksomhet i sine balanser og betale utbytte under hensyntagen til dem. De husker at i mai i fjor, hvis den franske gruppen avviste en rådgivende, men ambisiøs klimaresolusjon, den berømte «Decision A», stemte 30 % av TotalEnergies aksjonærer for den.

Sannheten til regnskapene

Disse sinte aksjonærene har også varslet at de saksøker oljegiganten for «falsk fortjeneste». De beklager faktisk at selskapet ikke tar hensyn til miljøkostnadene som følger av aktiviteten. Derfor ber de det redusere verdien av sine eiendeler, ved å fjerne prisen på miljøgjelden fra fortjenesten, og de som trengs for en transformasjon som tilpasser seg klimakrisen, for eksempel utvikling av fornybar energi.

Godkjenning av TotalEnergies klimastrategi av aksjonærene 88,76 %

I stor grad beklager de også at det ennå ikke finnes en tilstrekkelig lovgivningsmekanisme for å forplikte selskaper til å redusere miljøgjelden sin. «De oppfordres bare til å gjøre sine økonomiske modeller mer bærekraftige og kan bare bli tvunget til å «reparere» miljøskaden forårsaket av deres aktivisme.«De tror det er praktisk å kvantifisere miljøkostnadene til oljegigantene.»Relativt enkelt fordi karbon, den drivhusgassen som slipper ut mest av hydrokarboner, nå har en kostnad per tonn«.

De konkluderer:Den eneste økonomiske begrensningen er selskapsrett, vi kan ha funnet en måte å få dem ut av klimafornektelse. og hindre at deres berikelse fortsetter å skade naturen og påfølgende generasjoner.«