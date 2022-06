TotalEnergies, EDF og Engie de franske krever lavere energiforbruk

I tillegg til gassforsyningsvanskene knyttet til konsekvensene av krigen i Ukraina, er det «spenninger» over Europas håndterbare elektrisitetsproduksjonskapasitet, og hydraulisk produksjon «kutter» på grunn av tørke, forklarte de.







av AFP

Lagt ut 26.06.2022 kl. 11:30 Lesetid: 2 minutter



DeLederne for de tre franske energiselskapene Total Energy, EDF og Engie oppfordret søndag franskmennene til å redusere sitt «umiddelbare» forbruk av drivstoff, olje, elektrisitet og gass i møte med risikoen for mangel og prisøkninger som true «sosiale». Hold ut neste vinter.







Innsatsen må være umiddelbar, kollektiv og massiv. Hver gest teller, sier et sjeldent fellesforum publisert av Journal du Dimanche, Patrick Pouyanne (TotalEnergies), Jean-Bernard Levy (EDF) og Catherine McGregor (Inge), mens Frankrike, i likhet med resten av Europa, prøver å fylle gassen. reserver for den kommende vinteren. , med et fransk mål om 100 % lagre tidlig på høsten, til tross for lavere russiske gassforsendelser.

I tillegg til gassforsyningsvanskene knyttet til konsekvensene av krigen i Ukraina, er det «spenninger» over Europas håndterbare elektrisitetsproduksjonskapasitet, og hydraulisk produksjon «kutter» på grunn av tørke, forklarte de.

Tekstens forfattere bemerker at «de høye energiprisene som følge av disse vanskelighetene truer vår sosiale og politiske samhørighet og har en veldig stor innvirkning på husholdningenes kjøpekraft.»

De tre lederne som etterlyser «bevissthet og kollektiv og individuell handling slik at hver enkelt av oss – hver forbruker, hver bedrift – endrer atferden vår og umiddelbart reduserer vårt forbruk av energi, elektrisitet, gass og petroleumsprodukter».

De ønsker å sette i gang et «stort energieffektiviseringsprogram» og en «nasjonal avfallsjakt».

De tre lederne mener at «å handle i sommer vil tillate oss å være mer forberedt på å håndtere den kommende vinteren og spesielt å bevare gassreservene våre».







«Ansvarlige industrielle aktører, våre tre grupper forpliktet til aktivt samarbeid» refererer til sjefene, vanligvis i konkurranse om energiomstillingstemaer, spesielt som ser en enorm, men ikke alltid koordinert investeringsboom innen fornybar energi, spesielt kjernekraft og hydrogen.