TotalEnergies investerer i letetillatelse i Norge

Denne nye tillatelsen er et viktig skritt i utviklingen av denne aktiviteten for oljekonsernet, da den vil gjøre det mulig å spare flere hundre millioner tonn CO2.

TotalEnergies akselererer lagring av karbon. Olje- og gassmajoren annonserte tirsdag at de kjøper en 40 % eierandel i en letelisens for CO2-lagring i Norge. Konsernet har signert en avtale med CapeOmega Carbon Storage, et 100 % datterselskap av det norske konsernet CapeOmega, om sistnevntes kjøp av en 40 % eierandel i ExL004 letetillatelse for CO2-lagring (prosjekt «Luna»).

«Ligger 120 kilometer fra Bergen (en by på Vestlandet) på et vanndybde på 200 meter, dekker lisens ExL004 et område på 453 km2», bemerker teamet.

Det følger også med godkjenning for en annen CO2-lagringsplass under utvikling, «Northern Lights»-prosjektet, som eies i fellesskap av TotalEnergies, Equinor og Shell, med den første fasen som skal starte i 2024. ExL004 drives av Wintershall DEA Norge, Norge. har en eierandel på 60 %, sa TotalEnergies.

«Et viktig skritt»

«Denne transaksjonen er et viktig skritt i utviklingen av vår CO2-lagringsvirksomhet: Med forbehold om positiv gransking kan denne tillatelsen lagre hundrevis av millioner tonn CO2 fra industrielle sektorer som er svært vanskelig tilgjengelige. Avkarbonisere i Europa», ifølge konsernets direktør for ny virksomhet-karbonnøytralitet, Arnaud Le Foll, i pressemeldingen.

Total Energies minner også om den pågående utviklingen av flere prosjekter for CO2-lagring i Nordsjøen, Nederland, Danmark og Storbritannia.

Fortsatt i sin spede begynnelse og svært kostbart, fanger karbonfangst og -lagring («CCS») og fanger deretter CO2, hovedårsaken til global oppvarming. Når CO2 er fanget og transportert, må den injiseres og lagres under jorden.

I følge IFPEN Énergies nouvelles er dype saltholdige akviferer, eller reservoarer av ikke-drikkelig saltvann lokalisert på store dyp, identifisert som de eneste geologiske formasjonene med tilstrekkelig kapasitet for massiv CO2-lagring. Energi, transport og miljø.