Toto Wolf hevder at Red Bull ‘gikk under beltet’ i angrep på Lewis Hamilton Formel 1

Louis Hamilton og Max Verstappen vil kanskje ha samtalen i det ungarske Grand Prix i helgen, men lagene deres var sterkt i motstand da muntlig munning begynte å fly i Ungarn på fredag. Etter Mercedes- og Red Bull -sjåfører Kolliderte ved British Grand Prix, Spenningen i det allerede hardt utkjempet mesterskapet har nådd et nivå, og verken lagene eller sjåførene er ennå klare for et kompromiss.

Torsdag ble Red Bulls forespørsel om å revurdere en førerkollisjon i Silverstone avvist av FIA -tjenestemenn. Verstappen ble slått ut av løpet med 180 km / t Rød okse Anger, sammen med laglederen Christian Horner, anklaget verdensmesteren for å ha kjørt et skittent kjøretøy. Den nederlandske sjåføren skyldte også på sin Mercedes -motpart, mens Hamilton, som ofte ble bøtelagt med 10 sekunder for feil, insisterte på at han ville gjenta trekket hvis han fikk sjansen.

Da lederne tok avgjørelsen, var Mercedes tydelig nok og torsdag kveld Kom med en streng uttalelse Fordømmelse av den felles innsatsen fra toppledelsen i Red Bull Racing for å ødelegge Louis Hamiltons gode navn og sportslige integritet.

Da biler gikk på banen i Budapest fredag, var rektorene i begge lag kompromissløse da gapet eksploderte igjen. Verstappen har gjentatte ganger anklaget Hamilton for å være respektløs, og Mercedes -sjef Toto Wolf har valgt ordene hans nøye, da han forklarte årsaken til lagets torsdagsrapport.

“Vi ønsket å bringe tilbake litt respekt for debatten,” sa han. “Vi forstår at følelser løper høyt, det er alltid et spørsmål om perspektiv og følelse, men vi følte at linjen ble brutt.

“Alle må bestemme seg for om de skal beklage eller ikke. [with the stewards] Beltene var nede. Men det var ikke for meg eller Louis ville ikke beklage i det hele tatt.

Ingenting er sannsynlig å komme. Horner benektet kategorisk at presentasjonen for lagets tjenestepiker var et personlig angrep på Hamilton, men ville ikke trekke seg fra stillingen han hadde fra Silverstone, Hamilton tok feil.

“Som alle andre har jeg rett til å kommentere den hendelsen,” sa han. “Følelsene løper høyt den gangen. Vi hadde en sjåfør som måtte bringes til sykehuset for forsiktighetstester etter en ulykke, noe som definitivt ville slå din gjennomsnittlige mann. Selv en sju ganger verdensmester kan noen ganger gjøre feil eller ta feil beslutninger .

På dette 11. møtet i sesongen, med Verstappens ledelse redusert til åtte poeng etter hans DNF, er begge sjåførene klar over de små marginene som kan avgjøre tittelen. Horner var enig i at de to ikke ville være villige til å gi opp noen fordel, og at det sannsynligvis vil oppstå ytterligere hendelser mellom de to.

“Disse to sjåførene vil uunngåelig starte nærmere i de resterende 12 eller 13 løpene,” sa han. Vi så slutten på denne hendelsen. Jeg håper det ikke spiller en vesentlig rolle i slutten av mesterskapet og fremtidige løp.

Registrer deg for vår ukentlige e -postmelding The Recap for Editors ‘Choice.

Tittelen er viktig, men Hamilton kan ha krysset noen viktige milepæler denne helgen. Han kan oppnå 100. karrieresuksess hvis han tar flagget for en runde med en rekord uten sidestykke. Med åtte seire her, vil en annen på søndag gjøre ham til den første føreren som tok ni i samme runde.

Det var lite å velge mellom de to lagene på banen, og Mercedes likte varmere temperaturer og brakte dekkene i fart. Verstappen var den raskeste på morgenøkten, Voltaire Potas endte på en sjetteplass i Mercedesen, mens Hamilton ble nummer ti. På ettermiddagen ledet Potass Hamilton og Verstappen timeplanen ved å kjempe mot Understeer, to hundre ganger foran.