Toto Wolff gratulerer Stoffel Vandoorne: «Konsistensen hans er eksemplarisk»

Mercedes EQ-teamet, som har vært i Formel E siden sesong 6, gikk ubeseiret og vant sine andre produsenter og førerkroner på rad. Årets krone ble Stoffel Vandoorne med forskjellen, hans garasjenabo Nick de Vries vant. I den tyske stjernens høyborg vil det Ian James-ledede mannskapet forlate det 100 % elektriske mesterskapet med hevet hode, selv når de fortsetter eventyret med McLaren neste sesong i FE.

Fra og med Mercedes Motosports store sjef, Toto Wolff, er Stuttgarts viktigste brohoder henrykte over å se Stoffel kronet etter flere sesonger med ulykke. Mens metronomen er aktiv når det trengs, gjør Vandoorne et sterkt inntrykk og tittelen hans er tydeligvis ikke stjålet.

«Jeg er utrolig stolt av hele Mercedes EQ-teamet for å vinne Formel E-verdensmesterskapet igjen i år.» Kommentarer er toto. «Dette er en utrolig prestasjon for et utrolig team. I tillegg når Mercedes-drevne team mesterskapet takket være Venturi dobbelt. Det viser virkelig vår evne i mesterskapene vi deltar i.»

«Gratulerer til begge sjåførene våre, de vant begge tittelen på fortjeneste, spesielt til Stoffel som hadde en flott prestasjon denne søndagen. Finalen hans var en refleksjon av sesongen hans. Konsistensen hans var eksemplarisk. Mercedes forlater EQ-serien med stil og gode minner Det er definitivt veldig Det var et hyggelig eventyr.»

Mercedes EQ-teamrektor Ian James hadde også noen ord til vår landsmann: «Stoffel har gjort en fantastisk jobb i hele år.» Å avsløre Storbritannia. «Han fortjener virkelig denne tittelen. Men ikke bare for å være mester, men fordi utviklingen hans som sjåfør i laget har vært fantastisk. Det samme gjelder for laget, alle har vært fantastiske.»

Stoffel har selvfølgelig tatt poeng hos Mercedes og vi satser på at samarbeidet hans med den tyske stjernen ikke er over, selv om han blir annonsert på DS-Penske i FE neste sesong…