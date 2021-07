Vingen Brian Gill fra Tottenham Sevilla har signert Eric Lamela i en overgang-pluss-kontantavtale med den spanske siden.

Spurs sa at Sevilla også ville betale 21,6 millioner dollar til Giles Himmelen i Italia.

20-åringen har signert en femårsavtale med Spurs, mens Lamela har sluttet seg til Sevilla på en treårsavtale.

Gill, som har tre landskamper for Spania, men ikke var inkludert i Euro 2020-troppen, brukte på utlån i Eber forrige sesong, hvor han scoret fire mål og spilte inn tre assistanser da klubben ble eliminert fra La Liga.

Bilde:

Gill er et Sevilla-ungdomsgruppeprodukt som ble med i klubben i 2012



Han er medlem av Spanias lag ved OL i Tokyo og vant 1-0 mot Australia på søndag.

Under internasjonal godkjenning vil Gill, en venn av Spurs venstreback Sergio Regulon, bli med på sitt nye lag på slutten av kampen.

Etter å ha kommet gjennom ungdomsorganisasjonen i Sevilla, gjorde Gill 21 opptredener for den andalusiske siden i alle konkurranser, og kom opp med sitt eneste mål i Europa League i november 2019.

Han fikk kreditt hos Legans i andre halvdel av sesongen 2019/20.

Bilde:

Lånt fra Sevilla spilte Gill 29 kamper for Eber



Lamelas avgang fullfører hans åtte år feilstaving med Spurs, som signerte fra Roma i august 2013, da klubben satte en rekordavgift på 30 millioner m.

Han var en av de mange spillerne signert klubben med pengene som ble samlet inn fra salget av Gareth Bale til Real Madrid.

Lamela, som har slitt med skader gjennom hele sin Spurs-karriere, spilte 25 mål i alle konkurranser og scoret 37 mål.

Argentina International har sluppet inn fire mål og 35 assists i alle konkurranser for Tottenham forrige sesong, inkludert Premier League-målet for sesongen for sin fantastiske Rabona i North London Derby.













1:10



Tottenham-spiss Eric Lamela har vunnet sesong Premier League-målprisen for sin fantastiske Rabona i derby i Nord-London.



Målet mot Arsenal, som fikk en fantastisk seier i Europa League-seieren over Astoria Tripolis på White Heart Lane i oktober 2014, var ikke første gang han scoret for Spurs.

Spurs akselererte Romeros jakt etter å ha signert Collini

Bytte-pluss-kontantavtalen kommer senere Tottenham Atlanta-keeper Pierloki Collini har signert et sesonglån., Med mulighet til å konvertere den til en permanent kontrakt.

Under den nye hovedtreneren Nuno Esprito Santo signerte italieneren Spurs ‘første sommer og forventes å utfordre Hugo Loris til nr. 1-plassering.

Bilde:

Pierre Luigi Collini ble Spurs ‘første signering i sommer



Spurs har sjansen til å kjøpe Collini på en fast avtale for $ 13 millioner hvis han spiller et visst antall kamper neste sesong. Himmelen i Italia.

Det er også mennesker i Nord-London Midtstopper Christian Romero har trappet opp samtalene med Atlanta om en avtale.

Spurs har tilbudt minimum 34m (m 40m) og .5 8,5m (€ 10) i bonuser – men han er ikke deres eneste midtstoppermål, og klubben vil ikke belaste mye for Argentina.

Personlige vilkår med spilleren forventes ikke å være et problem hvis det blir avtalt en kontrakt mellom klubbene, men Spurs er villig til å gi Romero en femårskontrakt og et sjette alternativ.