Tottenham-manager Antonio Conte har sagt opp

Conte snakket rett ut lørdag 18. mars etter uavgjort 3-3 mot Southampton der han scoret to mål i løpet av de siste tretten minuttene. Den tidligere Italia-treneren (2014-2016) har slått ut mot sine «egoistiske» spillere og et lag som ikke har klart å avslutte trofétørken sin siden 2008.

Den engelske fotballklubben Tottenham kunngjorde søndag at den italienske treneren Antonio Conte slutter som en del av en «gjensidig avtale». Italieneren ankom Spurs 2. november 2021 for sin andre periode i England etter å ha ledet Chelsea mellom 2016 og 2018.

«Eieren har vært der i tjue år og de har aldri vunnet noe, men hvorfor? Ligger feilen bare hos klubben eller hos alle lederne som har blitt her? Du finner deg selv et alibi, et annet alibi. Du prøver å finne en unnskyldning for spillerne. Vel, fortsett med det, finn en grunn for spillerne. Det er alt du gjør! Bare gjør det. Beklager til spillerne. Men spillerne er kanskje fremtiden min, så vi mistet håpet, de mistet entusiasmen, de mistet lagånden. Unnskyld meg. Unnskyld meg. Unnskyld meg. Prøv å beskytte dem hver gang.