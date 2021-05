Touchel gratulerer Leicester-fansen med seieren, men oppfordrer Chelsea til å fullføre arbeidet i Aston Villa | Chelsea

Etter at Chelsea var nær å kvalifisere seg til Champions League ved å ta hevn for nederlaget, advarte Thomas Tuchel sin side om at arbeidet ikke var over ennå. Leicester i FA Cup-finalen Brendan Rodgers vant 2-1 på tirsdag.

Antonio Rodrigues ‘første mål for sesongen og et straffespark fra Jorginho var nok Chelsea blir nummer tre i LeicesterHvis Liverpool vinner de to siste kampene, vil håpet om å nå topp fire avhenge av nederlaget mot Tottenham på søndag. Dette er en flott scene fra Chelsea foran 8000 fans på Stamford Bridge. Touchel advarer imidlertid sin side om ikke å slippe ut gassen når de går til Aston Villa i finalen.

“Det føltes som en stor innsats og en god prestasjon,” sa Chelsea-sjefen. “Vi må skyve det over streken på søndag. Det er fullt av alvor og sult og ambisjoner. Vi spilte mange minutter med mange standarder for en verdig seier. Det er ikke tid for feiring. Det er ikke mer enn tre poeng. Det er et annet en å fange på søndag. Vi må være klare. “

Touchel sa at Chelsea var imponert over fansen da de satt fast etter et sent mål av Kelechi Ihianacho. “Det er en helt annen konkurranse – fotball med tilskuere,” sa han. “Det er det vi trenger. Vi vil at alle som kommer til feltet skal føle denne energien fra dette teamet.

“Du kommer for denne energien. Du kommer ikke bare for fancy trekk. Det skal være lett å støtte oss. Vi må bringe støttespillere i front. Vi føler dette teamet gjør dette. Noen ganger sliter vi med avgjørelser og belønner oss ikke. Men det var den største motivatoren. ”

Chelsea vil verdsette N’Collo Conte etter at midtbanespilleren ble utelukket i første omgang. “Jeg håper colo-en min ikke er skadet,” sa Tuchell. “Han fortalte meg at han gikk ut før en skade. Han følte lårbenet. Han var bekymret for at han ville bli skadet hvis han fortsatte å spille.”

Toussains motstander Rodgers sa: “Liverpool har to kamper og Chelsea har en tøff kamp på Aston Villa. Jeg ba ham om å alltid fokusere på oss.

“Spillerne er kjempebra. Vi er fortsatt i topp fire, vi har et spill.

“Hvis vi er nede etter 38 kamper, et lag med et åttende stort budsjett, kjemper vi mot en situasjon vi sliter med, noe som betyr at vi kjempet veldig hardt og savnet.”

Touchel sa at spillerne hans visste at Daniel Amarte kastet en Chelsea pent på skulderen etter lørdagens finale. Mason Mount og Diego Silva hadde en het utveksling med Amarte som et ubrukt alternativ. “Jeg vet at det var en hendelse, men jeg snakket ikke om det før kampen eller på noen av møtene,” sa hertuginne. “Jeg gjorde ikke dette, men jeg tror spillerne visste bedre.”