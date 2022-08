Tour de Burgos: Philippe Gilberts rop på etappe 2

Denne onsdagen hadde etappe 2 av Tour de Burgos en stor krasj. En kollisjon på grunn av fartsdumper. Philip Gilbert, rytternes representant for Friidrettskommisjonen, benyttet anledningen til å fortelle om den valgte banen.

Hvis fall er en del av sykling, gjør alt for å unngå dem. Start med å etablere et kurs uten for stor risiko. Under de siste kilometerne av etappe 2 i Tour de Burgos denne onsdagen falt pelotonet på grunn av en fartsdump.

Liker ikke denne høsten Philip Gilbert Han benyttet anledningen til å tulle på sosiale medier som Riders-representant for friidrettskommisjonen.

«Jeg slutter meg til rytterne som har blitt offer for Tour de Burgos. Jeg forsvarer idrettsutøvernes sikkerhet og fordømmer slike brudd! Jeg ba UCI om en protokoll for autorisasjon, kontroll og verifisering av ruter og spesielt ankomster, men denne er fortsatt ikke på plass. Dessverre lider løpere av denne uaktsomheten hele tiden. Det er på tide å ta sikkerhetsspørsmål på alvor til fordel for sykling.«

La oss håpe at UCI-lederne denne gangen vil forstå temaet bedre og ta hensyn.