Tour de France 2021: Franske myndigheter åpner etterforskning av dopinganklager mot Bahrain-Victoria-teamet

Bahrain-Victoria har hatt en vellykket Tour de France så langt, til tross for tapet av store GC-håpefulle Jack Heike

Franske påtalemyndigheter har startet en foreløpig etterforskning av dopinganklager mot Bahrain-Victorius.

Rytterrom og en gruppe buss ble gjennomsøkt onsdag i Tour de France, men det ble ikke gjort noen arrestasjoner.

Det Bahrain-baserte teamet bekreftet at de hadde gitt kopier av sine rytters treningsfiler til politiet.

Vladimir Miholzevic, teamets tekniske direktør, sa at de “overholdt kravene fra alle myndigheter.”

Han la til at komiteen var forpliktet til å overholde “alle regulatoriske krav”.

Riksadvokatens kontor i Marseille sa at det pågår en etterforskning av “forbud mot anskaffelse, transport, besittelse, import av en forbudt gjenstand eller bruk av en idrettsutøver uten medisinsk begrunnelse.”

“Den foreløpige etterforskningen fortsetter å fastslå virkeligheten av forbrytelsene som rettferdiggjør dens innvielse,” sa statsadvokatembeteret i en uttalelse.

“Eksistensen av denne etterforskningen og handlingene som utføres, utelukker ikke at det foreligger straffbare forhold av noe slag. Enhver mistenkt eller tiltalt antas uskyldig til den er bevist skyldig.”

Miholzevic sa torsdag at nivå 18 hadde hindret rytternes restitusjon, med den 129,7 kilometer lange strekningen fra Pau til Los Artiden. Trail, dette er den siste fjellplattformen og den mest straffende dagen i løpet i år.

Bahrain-Victorians har hatt en vellykket tur så langt, til tross for at de mistet tilliten til deres viktigste generelle klassifisering, krasjet Jack Hayek i tredje etappe.

Spania-allrounderen Bello Bilbao ligger for tiden på 10. plassering i løpet, mens de har to etappeseire, med Madage Mohorik syvende og Dylan Tunes åttende.

Den nederlandske klatreren Wood Boyles spilte også en rolle på turen, som for tiden leder King of the Mountains-konkurransen, med den italienske sprinteren Sonny Golbrelli på andreplass i topp tre og tredje på poengtabellen.