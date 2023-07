Tour de France 2023: Boels vinner over Van Aerts, nivå mellom Bocagar og Wingegard

Wout Poels vant solo på toppen av Saint-Gervais Mont-Blanc etter å ha slått Wout van Aert og Marc Soler på dagens siste stigning. Belgieren var sterkere enn spanjolen og ble nummer to, to minutter bak vinneren. I kampen om den gule trøya slo Tathej Bhogar en kilometer fra streken, men tapte tid på Wingegard.

Kampen om å bryte ut blusset opp igjen i starten av etappen Alaphilip Og Lutsenko Ta ledelsen, etterfulgt av en gruppe på nesten 40 ryttere Van Aert, Melodier, Pinot, Ciccone, Skoger Og Van der Poel. Peloton slipper ikke taket, men en dråpe på Pelotons hode oppstår når tilskueren berører. sep Gus og trener mange andre bakkeløpere. Det gule trøyelaget reiser seg så helt opp og lar rømningene slippe unna og gapet stiger raskt til over 5 minutter.

Da Alaphilippe og Lutsenko endelig krysset 8-minutters gapet, mindre enn 100 km fra mål, ventet Col de la Fourclas de Montmin på en imponerende gruppe kontringer.

På Col de la Croix Fry mister den ledende gruppen lemmer etter akselerasjon Rui Costa Hvem blir med Mark Haller Deretter slipper han ham i spissen for løpet, men begge blir fanget av bedre klatrere.

Mark Soler Deretter prøvde han lykken alene på Col des Aravis, 48 ​​km fra mål. Wood van Aert er mindre enn en kilometer fra toppen og går ned i full fart Neilands Og Komfyrer Og tilbake til Solr. Kvartetten blir til en trio etter at Kneelands faller i utforkjøringen.

I utforkjøringen som tar rytterne mot Côte des Amerands, ligger den mindre oppdrettede Soler litt etter og må gjøre en kjempeinnsats for å ta igjen sine to utbryterkompanjonger. I store prosenter av Côte des Amerands går Bois alene og angriper Van Aert.

Nederlenderen Saint-Gervais ble ikke svekket på den siste stigningen til Mont-Blanc, så Van Aert slo Soler, men taper tid på Poel. I favorittpelotonen har UAE et stort tempo og en trio Adam Yates, Pokkar Og Wingegard kommer ut.

Wood Boyles var den sterkeste av de tre første og vant solo. Wood van Aert kjempet godt og ble nummer to, to minutter bak nederlenderen. Matthew Burgoto Får tredjeplass. Bokar forsøkte å angripe Wingegard, men de to krysset målstreken side om side.